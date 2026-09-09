Telefonunu değil, hayallerini şarj etti: Tuncelili Aren, Mülkiye Mektebi yolcusu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Aren Karadağ, telefon ve sosyal medya kullanımını en aza indirerek hayallerine odaklandı. Girdiği ilk sınavda Mülkiye Mektebi olarak da bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini kazandı.

Gününün büyük bölümünü ders çalışarak geçiren Aren Karadağ, hem okul birincisi oldu hem de Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Mülkiye Mektebi olarak da bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Çemişgezek Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve birincilikle mezun olan Aren Karadağ, üniversite sınavına hazırlanırken dershane ya da özel ders desteği almadan kendisine disiplinli bir çalışma programı uyguladı. Sosyal medya ve ekran kullanımına ciddi sınırlar koyan Aren Karadağ, zamanını hedeflerine ulaşmak için değerlendirdi. Kaymakam ve vali olarak halka hizmet etme hayali kuran başarılı öğrenci, ilk kez girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Çemişgezek ilçesinden büyük hedeflere uzanan Aren Karadağ'ın hikayesi, özellikle gençler için dikkat çekici bir örnek oldu. Akranları telefon ekranlarında vakit geçirirken o, geleceğine yatırım yapmayı tercih etti. Telefonunu değil, hayallerini şarj eden Karadağ, şimdi Türkiye'nin en prestijli okullarından biri olan Mülkiye Mektebi'nde eğitim almak üzere Ankara'nın yolunu tutuyor. Azmi, kararlılığı ve başarı hikayesiyle dikkat çeken Aren Karadağ'ın elde ettiği sonuç, ailesi, öğretmenleri ve hemşehrileri tarafından takdirle karşılandı. Çemişgezek'ten Ankara'ya uzanan bu başarı öyküsü, sosyal medya ve ekran bağımlılığının yoğun şekilde konuşulduğu günümüzde gençlere ilham veren bir örnek olarak gösterildi.

"Telefonumu değil, hayallerimi şarj etmeyi tercih ettim"

Başarmak isteyen öğrencilere ekran bağımlılığından korumalarını ve telefon ve sosyal medya kullanımına sınır koymalarını öneren Aren Karadağ, "Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Çemişgezek Anadolu Lisesinden bu yıl mezun oldum. En büyük hayalim, iyi bir bölüm kazanıp aileme, milletimize, ülkeme ve devletimize daha iyi hizmet edebileceğim bir alanda eğitim almaktı. Bunun için çok ders çalıştım. Kaymakam ve sonrasında vali olabilmek, halka doğrudan hizmet edebilmek gibi bir hayalim vardı. Başarmak için harekete geçtim. Azmettim. Telefondan ve sosyal medyadan olabildiğince uzak durdum. Ekran bağımlısı olmadım. Telefonu bir eğlence aracı olarak kullanmadım. Kendime bir hedef koydum. Telefonumu değil, hayallerimi şarj etmeyi tercih ettim. Ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle hayalimdeki Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini, yani Mülkiye Mektebini kazandım. Burada bana destek olan anne ve babama, öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Onların hakkı ödenmez. Arkadaşlarıma tavsiyem; teknolojiden kaçmak değil, teknolojiyi doğru kullanmaktır. İnsan hedeflerine odaklandığında ekranların ötesinde çok daha büyük bir dünya olduğunu görecektir. Başarmak isteyen arkadaşlar azmetmeli, öğretmenlerini ve ailelerini dinlemelidir. Bana emek veren canım anne ve babama, kıymetli öğretmenlerime minnettarım. Geçen sene öğretmenlerimizle birlikte Ankara'ya gitmiştik. O zaman Ankara'yı çok sevmiştim. O zamandan beri Ankara hayalimdi. Bakalım zaman bize ne gösterecek. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı