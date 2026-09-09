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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Haber Videosunu İzle
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) içinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayağaza kampüsü içinde bulunan bir Fast Food zinciri şubesinde yangın çıktı.

ETKİNLİKTEKİ 200 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Merkezi Derslik A binası yakınında bulunan bir Fast Food zinciri şubesinde yangın çıktı. Yangın sırasında binada özel bir etkinlik kapsamında bulunan yaklaşık 200 öğrenci, okul güvenliği tarafından 1 dakika gibi kısa bir sürede tahliye edildi. Yetkililer tedbir amacıyla çevredeki kafelerde oturanları da yolun karşı tarafına geçirdi.

ÇOK SAYIDA İTFAAİYE VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yangın sırasında oluşan dumanın, yan binada o sırada yabancı dil yeterlilik sınavına giren öğrenciler tarafından da hissedildiği öğrenildi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine yaklaşık 5 dakika içinde ulaşarak müdahale etti. Ekipler, sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için araç sirenlerini bilinçli olarak kapattı.

Dumanın yoğun şekilde hissedilmesine rağmen erken müdahale sayesinde kimsenin ciddi şekilde etkilenmediği belirtti.

Yangının çıkış nedenine ve son durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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