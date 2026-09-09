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İran’dan Ürdün’de konuşlu ABD güçlerine füze saldırısı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün’deki Al Azraq Üssü’nde konuşlu ABD güçlerine çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarının yankıları sürerken, İran'dan bölgedeki ABD unsurlarına misilleme gecikmedi. DMO'dan yapılan açıklamada, Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine katı ve sıvı yakıtlı çok sayıda balistik füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Operasyonun "saldırganları cezalandırmayı" amaçladığı kaydedilerek, "Bu kapsamda F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınakları vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ürdün semalarında görülen füzeler amatör kameralar tarafından kaydedilirken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ürdün ordusu: "20 füzeye müdahale edildi"

Ürdün ordusu ise ülkenin İran'ın füze saldırılarına uğradığını doğruladı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin 20 İran füzesine müdahale ettiği aktarılarak, "Bu füzelerden 18'i başarıyla imha edilmiş, 2 füze ise nüfus yoğunluğu olmayan bölgelere düşmüştür" denildi. Saldırıların herhangi bir can kaybına yol açmadığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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