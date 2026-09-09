Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı karşılaşma öncesinde son antrenmanını Lizbon'da gerçekleştirdi. Kritik mücadele öncesindeki çalışmada İlkay Gündoğan'ın görüntüsü dikkat çekti.

TOPUN ÜZERİNE OTURUP DALIP GİTTİ

Takım çalışmaya başlamadan önce İlkay Gündoğan, sahanın içerisinde bir topun üzerine oturdu. Bir süre bulunduğu yerde hareketsiz kalan deneyimli futbolcunun düşünceli şekilde uzaklara baktığı anlar kameralara yansıdı.

İlkay'ın takım arkadaşlarından ayrı şekilde topun üzerinde oturduğu ve adeta dalıp gittiği görüntü, son antrenmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

SÜPER LİG'DE HENÜZ FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'ın önemli transferlerinden biri olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla bu sezon henüz Süper Lig'de süre alamadı. Ligde ilk 4 hafta geride kalırken deneyimli orta saha oyuncusu forma şansı bulamadı.

Bu nedenle Sporting maçı öncesindeki düşünceli görüntüsü daha da dikkat çekici hale geldi. Gözler şimdi İlkay'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinde süre alıp almayacağına çevrildi.