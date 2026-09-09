Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından raftan indirilerek yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 10'u emniyet güçlerince gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, ölüm nedeninin kesinleşmesi amacıyla Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına hükmedildi.

OLAY GÜNÜNE DAİR ÇARPICI İDDİALAR

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan ve ifade vermesine kısa bir süre kala, tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun dosyasına giren yeni ayrıntılar dikkat çekti. Dosyadaki bilgilere göre, sabah duş aldıktan sonra koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu için yan koğuştakiler tarafından acil yardım butonuna basıldı. Ancak kamera kayıtlarına yansıyan iddialara göre, merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak alarm sesini bastırdı. O esnada acil sağlık ekibinin de yemekte olduğu ve ilk müdahalenin geciktiği öne sürüldü.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Harp Dairesi'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 1995'te kendi isteğiyle emekli olup MİT'e katılan Kozinoğlu; Orta Asya, Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da kritik görevler üstlenmişti. MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanlığı da yapan Kozinoğlu, Eylül 2010'da "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atanmıştı. 2011'deki vefatının ardından hazırlanan kesin ölüm raporunda, doku örneklerinde kimyasal etkileşim veya zehir bulgusuna rastlanmadığı ve ölümün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti. Buna rağmen kamuoyunda zehirlenme ve müdahale eksikliği iddiaları 15 yıl boyunca tartışılmaya devam etti.

Kaynak: Haberler.com