Sındırgı'da Kuva- yi Milliye Kahramanları unutulmadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı, Gördes ve Demirci ilçelerinin katılımı ile Eylül ayının ilk haftasında geleneksel hale gelen Kuva-yi milliye kahramanları anma töreni gerçekleştirildi.

Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş ve bu uğurda şehit düşen Milli Mücadele Kahramanları Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılında da mezarı başında anıldı. Başta Balıkesir, Bigadiç, Sındırgı, Demirci ve Gördes bölgelerinde Yunan Kuvvetlerine karşı mücadele etmiş Akıncı Müfrezeleri Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve bu uğurda şehit düşen kadın kahramanlardan Mücahit Makbule Efe mezarı başında anıldı.

3 Eylül Sındırgı'nın Kurtuluş günü etkinliklerinde gerçekleştirilen anma programına Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Gördes Belediye Başkan yardımcısı Necati Arı, daire amirleri ve Sındırgı, Gördes ve Demirci'den vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Üç ilçe halkı nezdinde kutlanan anma programı ilçe mezarlığında İbrahim Ethem Akıncı mezarı başında dualar edildikten sonra Eğridere Mahallesinde bulunan Mücahit Makbule Efe kabri ziyareti ile devam etti. Edilen duadan sonra günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı. Protokol konuşmaları sonrasında öğrenci ve vatandaşlar şiir okudu. Eğridere mahalle sakinleri tarafından yapılan lokma hayrı ile program son buldu.

Yağmura rağmen vatandaşlar anma programında bir araya geldi.

Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Necati Arı " Gördes kızı Makbule Efe'nin kabrini ziyarete geldik. 2 Eylül 2023 itibariyle. Malum 17 Mart 2022 yılında Makbule Efe'nin ölümünün 100. Yılında burada yine kabri başında anmıştık. Yine Kurtuluş Etkinliklerimiz dahilinde Sındırgı Belediyesiyle birlikte kabrini ziyarete geldik. Biz Ekrem başkanımıza yolun yapılmasında emeği geçtiği için ve Yücel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine 17 Martta Sındırgı'da Kocayayla da bu bölgede buluşmak dileğiyle "dedi.

Hatice Teyze Gördesli "Sındırgı'nın, Gördes'in belediye başkanlarının, kaymakamlarına buranın halkına hepsine minnetler borçluyum. Teşekkür ederim sizlere de. Allah her sene nasip etsin her sene gelmeyi nasip etsin " dedi.

Şehitlik Yolu Asfalt ile Buluştu

2010 yılında belirlenen Şehit Makbule Efe'nin kabrinin yolu açılmış ve çevre düzenlemesi Sındırgı Beleidyesi tarafından gerçekleştirilmiş ve her yıl düzenli olarak bakımı da yapılmaktaydı. Anma töreni öncesinde mahalle halkı için de müjdeli haber Balıkesir Büyükşehir belediyesinden geldi. Yol asfalt ile buluştu. Artık Şehit Makbule Efe'nin kabrine ulaşım daha da kolaylaştı.

Eğridere Muhtarı "Şu anda Gördes kızı Makbule Hanım'ın tören alanındayız. Her yıl yılda 2 kere yapılmakta olan Makbule hanımın töreninde bir defa daha buluştuk. Bu sene bir ilki yaşadık. Köyümüzün Makbule hanımın yoluna asfalt yaptık. Asfaltla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ekrem başkanımdan Allah çok razı olsun " dedi.

Dün ulaşılamayan noktada anma törenlerinin yapıldığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Milli Mücadele kahramanlarımız İbrahim Ethem Akıncı, Makbule Efe bu memleket için hakikaten çok iş yaptılar. Ki Makbule Efe canını dahi bu uğurda verdi. Yıllar boyunca mezarı dahi bilinmezken 2010 yılında mezarı Eğridere'nin Rahman Çorlu arasındaki derenin, vadinin içinde bulundu. Bizler bugün Gördes, Sındırgı, Demirci olarak Eylül ayının ilk haftasında biz Makbule Efe'yi anıyoruz. Ama ilk 2010'lu yıllarda keşfedilen bu yer yolu izi dahi yokken o zaman 1 buçuk 2 saatte yaya olarak ulaşabildiğimiz bir noktadaydı. Seviyorsanız bir şeyi onun için fedakarlık yaparsınız. Güzel şeyler yaparsınız. Biz hakikaten Mücahit Makbule Efe'yi seviyoruz. Şehitlerimizi seviyoruz. Bu vatan için yaptıkları işin karşılığında bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte Yücel Yılmaz başkanımın destekleriyle şu anda tam bu noktaya kadar yani Mücahit Makbule Efenin tam mezarının olduğu yere kadar yol asfalt yapıldı. Dün gidemediğimiz noktaya bugün asfaltla gidebilme imkanına sahibiz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." şeklinde konuştu.

Rüyamda bile gördüm, buraya gelmek nasip oldu

Gördes ilçesinde Sındırgı Makbule Efe anma törenine katılan Fatma Manatlı rüyasında bile gördüğünü gelmenin nasip olduğunu belirterek " Gelmek çok sevindirdi beni. Çok güzel bir duygu. Allah kabrini cennet etsin. Vatanımız sağ olsun" dedi.