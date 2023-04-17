Şile'den Antakya'ya uzanan gönül sofrası

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Şile Belediyesi, depremin 3. gününden itibaren hizmet verdiği Hatay, Antakya'da düzenlediği iftar programında bin 500 depremzede ile bir araya geldi.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Şile Belediyesi, depremin 3. gününden itibaren hizmet verdiği Hatay, Antakya'da düzenlediği iftar programında bin 500 depremzede ile bir araya geldi.

Afet Bölgesi'ndeki yardımlarına hiç aksatmadan devam eden ve Mart ayı meclis toplantısı ile Antakya ile kardeş belediye olan Şile Belediyesi, Antakya'da hazırlanan gönül sofrasında Ramazan'ın maneviyatını Antakyalılarla birlikte yaşadı. Antakya'nın Küçükdalyan bölgesinde düzenlenen iftar sofrasına katılan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi Yöneticileri, Muhtarlar Derneği Başkanı ve beraberindeki muhtarlar ile STK temsilcileri Antakyalı vatandaşlarımızla birlikte iftar açtı. İftar yemeği öncesi Antakyalı vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Ocaklı, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek iftarı birlikte karşıladı.

Başkan Ocaklı: "Siz, bize buradan gidin diyene kadar biz buradayız"

İftar programı öncesi konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Burada sizlerle beraber uzun bir süredir beraberiz. Antakya artık bizim ikinci evimiz oldu. Çok güzel insanlar, çok güzel aileler tanıyoruz dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Şile Belediyesi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Siz, bize buradan gidin diyene kadar burada sizlerle bir arada olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Antakya nasıl bizim evimiz olduysa, Şile'de artık sizin ikinci eviniz" diye konuştu.

Hatay, Antakya'da kurduğu hizmet noktasında 9 Şubat tarihinden itibaren Antakyalı vatandaşlarla bir arada olan Şile Belediyesi, verilen iftar yemeğinin ardından, çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenledi.

Çocuklarımızın mutluluğu her şeye bedel

İftar programı sonrası Antakyalı çocuklar için Şile Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. İftar yemeği sonrası çocuklar için düzenlenen Karagöz-Hacivat gölge oyunu ve animasyon gösterileri ile tüm katılımcılar hoşça vakit geçirdi. Özel olarak hazırlanan pamuk şeker, kağıt helva, patlamış mısır ve elma şekerleri etkinlik alanında çocuklara dağıtıldı. Düzenlenen etkinliğe çocuklarıyla beraber katılan ailelerin ilgisi büyük oldu.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Bugün burada gün boyu Antakyalı kardeşlerimizle bir aradaydık. Mobil araçlarımızla yardım ulaştırdığımız köyleri, mahalleleri ziyaret ettik. Kurduğumuz gönül soframızda kardeşlerimizle bir araya geldik. Çocuklarımız için düzenlediğimiz etkinlikle onlara da güzel bir gün, güzel bir hatıra bırakalım istedik. 23 Nisan'da buradaki çocuklarımızı Şile'de misafir edeceğiz. Onlarla 4 gün dolu dolu bir bayram yaşayacağız" diye konuştu.

Çocuklardan Başkan Ocaklı'yı duygulandıran sürpriz

Antakya Küçükdalyan'da kurulan Şile Belediyesi Hizmet noktasında, Antakyalı çocuklar ve gönüllüler tarafından yapılan tablo Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'ya sunuldu. Çocukların kendi elleri ile yaptığı ve isimlerinin yazılı olduğu tablo Başkan İlhan Ocaklı'yı oldukça duygulandırdı. Çocukların hayal güçlerini yansıttığı tablonun manevi değerinin paha biçilemez olduğunu söyleyen Başkan Ocaklı, "Biz bir nebze olsun çocuklarımızın yüzünü güldürmeye çalışırken, onlar bize dünyaları verdiğinin farkında değil. Kendi elleriyle yaptıkları bu tablonun maddi bir bir karşılığı yok" dedi.

Antakyalı çocukların yaptığı tablo, sergilenmek üzere Şile'ye getirilecek. - İSTANBUL