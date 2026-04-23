Haberler

Trabzonspor taraftarını Batagov'dan üzen haber: Sezonu kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Arseniy Batagov'un kısa süre içerisinde ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da maç kadrosu belli oldu.

BATAGOV KADRODA YOK 

Bordo-mavililerde diz bağlarında yaşadığı kısmi yırtık sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan 24 yaşındaki Ukraynalı stoper Arseniy Batagov, çeyrek final maçının kamp kadrosunda da yer almadı.

SEZONU KAPATTIĞI BELİRTİLİYOR

Trabzon yerel medyasında yer alan habere göre; Sakatlığı devam eden Batagov'un iyileşme sürecinin uzayarak kısa süre içerisinde ameliyat edileceği ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 30 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Oshimen le birlşkte resim iyi fikir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

