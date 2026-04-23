Haberler

Nuri Şahin, Arda Güler'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir itirafta bulundu. Borussia Dortmund'u çalıştırdığı dönemde genç yıldızı kadrosuna katmak istediğini belirten Nuri Şahin, ''Arda'yı çok istemiştim. O zaman bana, 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Bu beni çok etkilemişti. Ben de 'Yolun açık olsun, her zaman destekçiniz' dedim. Öyle de oldu, formayı da kaptı'' dedi.

  • Nuri Şahin, Borussia Dortmund teknik direktörüyken Arda Güler'i transfer etmek istedi.
  • Arda Güler, Nuri Şahin'e 'Ne olursa olsun Real Madrid formasını kapacağım' dedi.
  • Nuri Şahin, A Milli Takım'ın çok kaliteli bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu söyledi.

Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i çalıştıran Nuri Şahin, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''DORTMUND'A ÇOK İSTEMİŞTİM''

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Real Madrid'de çok sık forma şansı bulamayan Arda Güler'i transfer etmek istediğini açıklayarak, "Dortmund'a Arda'yı çok istemiştim. O zaman bana, 'Hocam ben ne olursa olsun bu formayı kapacağım' demişti. Bu beni çok etkilemişti. Ben de 'Yolun açık olsun, her zaman destekçiniz' dedim. Öyle de oldu, formayı da kaptı." dedi. 

''MİLLİ TAKIM ÇOK FARKLI BİR SEVİYE''

Dünya Kupası'na gidecek A Milli Takım ile ilgili de konuşan Nuri Şahin "Jenerasyon olarak bakmıyorum. Çok çok kaliteli bir hoca. Çok değerli bir oyuncu topluluğu, havuzu. Tabi bu milli takım çok farklı bir seviye. Yani baktığın zaman Juventus'un her şeyi üzerine yaptığı bir oyuncu, Real Madrid'in değişilmez bir oyuncusu. Kaptanımız Inter'de. Milan'dan Inter'e transfer yapmış ve Inter'de bir üst seviyeyi daha yakalamış ve inanılmaz kaptanlık yapıyor. Merih de müthiş transferler yaptı, müthiş yerlerde. Ve o ortamda kendimde bulunduğum için ben takım olmaya inanırım." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

