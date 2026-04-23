Haberler

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım’ın yıldız ismi Arda Güler, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Real Madrid’de forma giyen genç oyuncunun tedavi sürecinin ardından Dünya Kupası’na hazır hale gelmesi hedefleniyor.

  • Arda Güler, Real Madrid antrenmanında sağ biceps femoris kasından sakatlandı.
  • Arda Güler sezonu kapattı ve yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Arda Güler'in 13 Haziran 2026'da Türkiye ile Avustralya arasındaki maça yetişme ihtimali bulunuyor.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Real Betis ile oynanacak maç öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlık yaşadı.

Yıldız futbolcunun sakatlığına ilişkin Real Madrid resmi açıklama yaptı. Kulübün sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde genç oyuncunun sağ biceps femoris kasında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

SEZONU KAPATTI

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Arda Güler’in sezonu kapattığı öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, durumunun gelişimine göre takip edileceği ifade edildi.

CİDDİ BİR RİSK BULUNMUYOR

Çıkan bilgilere göre Arda Güler’in uzun vadeli ciddi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Genç oyuncunun 2026 Dünya Kupası’na kadar tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

MİLLİ TAKIMA YETİŞEBİLİR

Arda Güler’in, 13 Haziran’da Türkiye ile Avustralya arasında oynanması planlanan karşılaşmada forma giyme ihtimalinin olduğu belirtildi. Bu sezon 50 maçta görev alan milli futbolcu, 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu son olarak 21 Nisan 2026’da oynanan Alavés mücadelesinde sahaya çıkmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

