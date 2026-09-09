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Sezgin Tanrıkulu'ndan Diyarbakır-Bismil yolu tepkisi: "Bu yol ne zaman bitecek?"

Sezgin Tanrıkulu'ndan Diyarbakır-Bismil yolu tepkisi: 'Bu yol ne zaman bitecek?'
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır-Bismil karayolunda yıllardır süren çalışmaların tamamlanmadığını belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne "Bu yol ne zaman bitecek? Bir 30 yıl daha devam edecek mi" diye sordu.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır-Bismil karayolunda yıllardır süren çalışmaların tamamlanmadığını belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne "Bu yol ne zaman bitecek? Bir 30 yıl daha devam edecek mi" diye sordu.

Diyarbakır ile Bismil arasındaki karayolunda incelemelerde bulunan Tanrıkulu, güzergahın Batman üzerinden Siirt'e uzanan önemli ve yoğun bir ulaşım hattı olduğunu belirtti. Yolda uzun yıllardır devam eden yapım ve genişletme çalışmalarının bir türlü tamamlanamadığını ifade eden Tanrıkulu, çalışmaların ne zaman sona ereceğinin belirsizliğini koruduğuna dikkati çekti.

"HALK ARASINDA 'BİTMEYEN HİKAYE' OLARAK TANIMLANIYOR"

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Burası Diyarbakır-Bismil karayolu. Aynı zamanda Batman'a, Batman'dan da Siirt'e uzanan önemli bir güzergah. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir karayolu ve yıllardır bu yolda yapılan çalışmalar bir türlü tamamlanmadı.

Öyle ki buraya geldiğimde yapay zekaya sordum: 'Bu yolun yapım ve genişletme çalışmaları ne zaman başladı, ne zaman bitecek?' Verilen cevap şu: Diyarbakır ile Bismil arasındaki yolun yapım ve genişletme çalışmaları, kronikleşen gecikmeler nedeniyle halk arasında 30 ila 70 yıldır tamamlanamayan bir 'bitmeyen hikaye' olarak tanımlanıyor."

"GENÇLER 'AŞKIMIZ BU YOL GİBİ OLSUN, HİÇ BİTMESİN' DİYOR"

Yol çalışmalarının uzun sürmesinin kentte espri konusu haline geldiğini belirten Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka bu yol için bunu söylüyor. Peki gençler ne söylüyor? Biraz önce bana şöyle ifade edildi: Gençler düğünlerde, düğün arabalarının arkasına, 'Aşkımız Bismil-Diyarbakır yolu gibi olsun ve hiç bitmesin' yazıyorlarmış."

"BİR 30 YIL DAHA DEVAM EDECEK Mİ?"

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan Tanrıkulu, "Ben de buradan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne soruyorum: Bu yol ne zaman bitecek? Bir 30 yıl daha devam edecek mi?" dedi.

Kaynak: ANKA
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