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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamentonun feshedildiğini duyuyarak erken genel seçimlerin 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamentonun feshedildiğini duyuyarak erken genel seçimlerin 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı konuşmada, 17 Aralık 2023'te yapılan seçimlerle göreve gelen parlamentonun feshedildiğini duyurdu. Vucic erken genel seçimlerin 25 Ekim 2026 tarihinde yapılması kararı alındığını belirtti. Sırbistan'da son iki yılda yaşanan protesto gösterileri ve iç karışıklara dikkat çeken Vucic, erken seçimlerin yaşanan gerilimlerin sonucu olduğunu ve seçimlerin ertelenmesinin daha fazla zarar getireceğini belirtti. Vucic, " Sırbistan'ın hangi yöne ilerleyeceğini açıkça belirleyecek seçim sonuçlarına ihtiyacımız var" dedi. Vucic, "Demokrasi, siyasi sistemlerin en iyisi ve henüz daha iyisi bulunmadı. Çok sayıda seçenek arasından tercih yapma fırsatınız olacak" diyerek amacın demokrasiyi korumak olduğunu ifade etti.

Vucic, seçimlerde iktidar partisinin başbakan adayı olarak yarışacak

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS), seçimlere "Birleşik Sırbistan" isimli seçim koalisyonu ile katılma kararı aldı ve Cumhurbaşkanı Vucic'i başbakan adayı olarak belirledi. Sırbistan Anayasası uyarınca Vucic'in başbakan olabilmesi için önce cumhurbaşkanlığından istifa etmesi gerekiyor. Vucic, daha önce yaptığı açıklamalarda bunu bu ay içinde gerçekleştireceğini açıklamıştı. Vucic görevden ayrıldığında, Meclis Başkanı ve eski Başbakan Ana Brnabic, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarih belirlemesi gerekecek. Bu, Sırbistan'ın Ekim ayındaki genel seçimlerin ardından kısa süre içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine gitmesi anlamına gelecek.

Ne olmuştu?

Sırbistan'da bir sonraki parlamento seçimlerinin 2027 yılı Aralık ayında yapılması planlanıyordu ancak öğrencilerin öncülük ettiği 2 yıldır devam eden protestoların ardından Vucic, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Vucic, yılın başından bu yana erken seçimlerin zamanlamasına ilişkin farklı açıklamalar yaparak muhtemel tarihlerden bahsetmişti.

Ülkeyi 12 yıldır cumhurbaşkanı ve başbakan olarak yöneten Vucic, Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan yolsuzluk karşıtı protesto gösterileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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