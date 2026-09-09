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Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları Haber Videosunu İzle
Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları
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Kurtlar Vadisi dizisinde üstlendiği eskort rolüyle hafızalara kazınan Nilay Dorsa, Kazakistan’da kendini buzlu sulara bıraktı.

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır karakterinin otelde ağırladığı eskort rolüyle tanınan ve ardından sunuculuk ile mankenlik kariyerine devam eden Nilay Dorsa, sıra dışı bir eyleme imza attı. 

EKSİ 30 DERECEDE BUZ TUTAN GÖLE GİRDİ

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü bölgede, yüzeyi tamamen buzla kaplanan göle giren Dorsa, o anları anbean kaydettirdi. Dondurucu soğukta sergilediği cesur tavırlarla dikkat çeken ünlü ismin videosu kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Binlerce kişi tarafından izlenen ve yorum yağmuruna tutulan görüntüler, kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com
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