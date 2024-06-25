Şekerli Vakfı, Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Şekerli Vakfı, 6 Şubat depreminden itibaren sosyal medya üzerindeki ağırlığını ve iletişimini kullanarak üreticileri, özellikle çiftçi ve hayvancılar ile Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Mazlumların yanında olan vakıf özellikle Gazze ve Afrika'daki yardıma muhtaç insanların yardımına koşuyor.

Şekerli Vakfı, tamamen bir yardımlaşma hareketi olarak doğdu. Türkiye'nin her bir tarafından özellikle çiftçiler ve hayvancılar, deprem bölgelerinde depremzede vatandaşlarımıza ciddi anlamda destek ve yardımda bulundu.

Bu hareketi resmi bir çatı altında toplamak için Şekerli adıyla vakıf kuruldu. Vakfın herhangi bir dernek, cemaat veya siyasi bağlantısı bulunmuyor, tamamıyla bir yardımlaşma hareketi olarak çalışmalarını yürütüyor.

Vakfın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Eşref Şekerli, "Çiftçi ve hayvancıların yardım etmesinden etkilenerek, Peygamber Efendimizin 'Vefa imandandır' hadisini hatırlatmak istiyorum. Bir vefa örneği olarak, Türkiye'nin her bir tarafında çiftliği yanan, hayvanları yanan, doğal afetlere maruz kalan veya vahşi hayvan saldırısına uğrayan sürülerin olduğu durumlar bize ihbar olarak geliyor. Bu ihbarları değerlendiriyoruz ve tarım il ve ilçe teşkilatlarından teknik ve veri desteği alıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını belirledikten sonra, vakıf olarak destek sağlıyoruz" diye konuştu.

'Üreticinin yanındayız'

Sosyal medya üzerinden örgütleniyoruz ve mağduriyet yaşayan çiftçilerimize yardım kampanyaları düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle, iki ay içerisinde 10 farklı projeye imza attık. Birkaç üreticimizin ahırını yaptık, yangınlarda çiftliklerini kaybeden ve hayvanlarını kaybeden insanlara destek olduk. Bize bağışta bulunanların zekatlarını doğru kişilere ulaştırmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'Gazze yardımları'

Eşref Şekerli, "Gazze'de de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimize de destek olmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nda çocuklara ve gençlere bayramlık dağıtımı gerçekleştirdik, 38 ton gıda ve un yardımı yaptık, üç gün boyunca bin kişilik yemekler verdik. Kurban kesme organizasyonu düzenledik ve hem yurt içinde hem de yurt dışında kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttık" dedi.

'Deprem bölgesinde kurban eti dağıtımı'

Depremin merkez üssünde kurban eti dağıttıklarını da söyleyen Şekerli, "Kahramanmaraş'taki depremzedelere de kurban etlerini dağıttık. 6 Şubat depreminden bu yana ücretsiz ekmek dağıtım noktalarımız mevcut. Bu noktalarda ihtiyaç sahiplerini birebir görüp, onların ihtiyaçlarını birinci elden duyma fırsatımız oluyor" dedi.

'Afrika ülkesi Çad'da kurban kesimleri'

Afrika'da kurban kesimlerinin olduğunu söyleyen Şekerli, "Afrika'da, özellikle Çad'ın başkenti Encemine'de yaklaşık 800 hisse kurban kesimi gerçekleştirdik. Orası dünyanın en fakir ülkelerinden biri. 14 farklı köye on binlerce insana ulaştık. Vakfımız, bir yılını doldurmasına rağmen çok ciddi hamleler yaptı. Özellikle çiftçi ve hayvancılarla ilgilenmemizin temelinde, 6 Şubat depremindeki vefa duygusunun karşılığı olarak bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Eşref Şekerli, vakfın bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği projelerle, depremzedelerden doğal afet mağdurlarına, Gazze'den Afrika'ya kadar geniş bir yelpazede insanlara yardım elini uzattıklarını belirtti.

Vakfın gelecekte de yardımlaşma hareketini sürdürme kararlılığında olduğu vurgulandı. - KAHRAMANMARAŞ