Şehit kardeşinden Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu'na tepki

Bingöl- Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 askerden birisi olan Denizlili Mehmet Öztürk'ü mezarı başında anan kardeşi, Demirtaş'a özgürlük vadeden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993 tarihinde usta birliklerinden kadro birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil kıyafetli ve silahsız 33 asker için duyulan yüreklerdeki acı, 30 yıl geçmesine rağmen dinmedi. Katliamda hayatını kaybeden Denizlili şehit Mehmet Öztürk, Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde bulunan mezarı başında yapılan törenle anıldı. Törene şehidin ailesi, jandarma personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ülkenin birlik ve beraberliği, terör ile diğer yıkıcı faaliyetlerin son bulması için dualar edildi.

"Bu ülkede yaşayan herkes terörle mücadele etmeli"

Yıllar geçse de şehit ailelerinin acısının hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten şehidin kardeşi Feridun Öztürk, "Tabi ay yıldızlı bayrağımız dalgalandığı sürece gurur duymaya devam edeceğiz. Maalesef Türkiye 100 yıldır nerdeyse Dünyanın desteklediği ayrılıkçı terör projesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle bu ülkede yaşayan herkes terörle mücadele etmeli. Terörle mücadele etmek, teröre karşı çıkmak siyaset yapmak değildir. Ülke savunmasının siyaseti olmaz. Her zaman şehitler ölmez vatan bölünmez dedik. Biz bu şehitlerin yürüdüğü yoldan yürümez isek, onların uğruna şehit oldukları inançlara ve değerlere sahip çıkmaz isek işte o zaman bu şehitlerimiz ölür" dedi.

"Elini kolunu sallaya sallaya, saz çala çala gidiyorlardı"

Terörle mücadele yolunda ülke olarak büyük bedel ödendiğine dikkat çeken Öztürk "Nereden nereye; taş atılsa çatısı çökecek karakollarda baskın yedik ve şehitler verdik. 400-500 kişilik gruplar sınırımızı geçip bu karakolları basıyordu. Sonrada elini kolunu sallaya sallaya, saz çala çala gidiyorlardı. İki şehri bir birine bağlayan Elazığ-Bingöl Karayolunda 300 ile 500 kişi arasında değişen terörist grup yol kesip, silahsız askerlerimizi alıp 33'ünü burada şehit ettiler. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

"Terör örgütü sempatizanları, bugünkü CHP Genel Başkanı'na alenen oy istiyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilirsem terör örgütü yöneticiliği dahil 4 suçtan ceza alan ayrıca 6-8 Ekim olaylarından müebbet hapis cezası ile yargılanan HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım şeklindeki açıklamasına ve Van'da CHP'de tarafından düzenlenen mitingde atılan sloganlara tepki gösteren Öztürk, "Terör örgütü sempatizanları kana kan, dişe diş intikam intikam naraları attılar. Bu teröristler kimden intikam alacaklar. Bu naraları atarken kimden güç aldılar. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bu cesareti nereden aldılar. Genel başkanın bunlara ne sözü verdi. Kandildeki terörist başları, çığlık çığlığa devletimizin teröre karşı yürüttüğü operasyonların durdurulmasını isteyen bu genel başkanı, destekleyen görüntüler yayınlamaya başladılar. Hatta hem Türkiye'de hem de Avrupa'da terör örgütü ve terör örgütü sempatizanları, bugünkü CHP Genel Başkanı'na alenen oy istiyorlar. Hatta CHP'lilerden daha çok fazla çalışıyorlar. Neden acaba ?" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

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