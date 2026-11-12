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Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi

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Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi
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Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir’in Hatay’ın Payas ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Zehir'in baba ocağına yakınları akın etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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