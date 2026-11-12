Şehidin Hatay’daki ailesine acı haber verildi

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Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Zehir'in baba ocağına yakınları akın etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı