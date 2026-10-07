Rektör Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim kurulu akademik yılı açılış törenine katıldı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim camiasını bir araya getiren törende, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan ile davetli akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

YÖK Başkanı Özvar: "Hedefimiz en az iki türk üniversitesini ilk 100'e taşımak"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin son yıllarda kapasite, bilimsel üretim ve uluslararası başarı açısından önemli mesafeler katettiğini belirtti.

Türkiye'nin 208 üniversite, yaklaşık 6,3 milyon öğrenci ve 190 bine yaklaşan akademik personeliyle dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden birine sahip olduğunu vurgulayan Özvar, konuşmasında Türkiye'nin bilimsel yayın sayısında 213 ülke arasında 15. sıraya yükseldiğini ifade ederek, 2026 yılı uluslararası üniversite sıralamalarında 6 Türk üniversitesinin ilk 500'de, 2 üniversitenin ise ilk 300'de yer aldığını açıkladı.

Yapay zeka, siber güvenlik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi kritik alanlarda yeni programların hayata geçirildiğini aktaran Özvar, son üç yılda açılan yaklaşık 80 yeni programla birlikte yenilikçi program sayısının 160 üniversitede 724'e ulaştığını dile getirdi.

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması, genç araştırmacıların desteklenmesi ve uluslararası akademik ortaklıkların geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin küresel sorunlara çözüm üreten bilgi ve değer merkezleri olarak çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirterek yeni akademik yılın tüm yükseköğretim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimiz bilgi üreten ve topluma katkı sağlayan kurumlar olmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada yükseköğretim alanındaki dönüşüme ve gelecek vizyonuna ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Gelişen teknolojilerin eğitime etkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ve yeni teknolojilerin yükseköğretimde köklü değişimler başlattığına işaret ederek, eğitim ve araştırma süreçlerinde insan faktörünün ve akademisyen-öğrenci bağının korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran yapılar değil; yeni bilgi üreten ve toplumsal sorunlara çözüm sunan odak noktaları olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, üniversitelerin topluma ve ekonomiye doğrudan katkı sunan "üçüncü misyonlarına" ağırlık vermeleri, müfredatların reel sektörün ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve genç istihdamının desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek 2026-2027 Akademik Yılı'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak ülkemizin bilimsel vizyonuna öncülük etmeye kararlıyız"

Tören sonrasında organizasyona ve yeni akademik yıla ilişkin açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki bu buluşmanın yeni dönem çalışmaları için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Törenine katılmaktan büyük memnuniyet duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve YÖK Başkanımızın altını çizdiği bilimsel üretim, yapay zeka, dijitalleşme ve küresel ölçekte nitelikli yayın hedefleri, köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesinin de temel yol haritasını oluşturmaktadır.

Ülkemizin uluslararası sıralamalardaki yükselişine destek vermek, ilk 500 hedeflerine katkı sunmak adına nitelikli araştırmalarımıza ve yetiştirdiğimiz insan kaynağına odaklanmaya devam edeceğiz. Güçlü akademik kadromuz, idari personelimiz ve geleceğe yön verecek öğrencilerimizle birlikte, ülkemizin bilimsel ve toplumsal kalkınmasında öncü rolümüzü sürdüreceğiz. Bu vesileyle 2026-2027 Akademik Yılının tüm yükseköğretim ailemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödülleri"nin sahiplerine takdim edilmesi ve törene katılan heyetle gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı