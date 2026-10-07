Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde Haber Videosunu İzle
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'ye katılacağı konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kritik günün sabahında AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'ın bugün düzenlenecek toplantıda AK Parti'ye katılması ve rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda AK Parti'ye katılacak.
  • Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
  • Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra ilk kez merkez sağ bir yönetim göreve gelmiş olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çevrildi. Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Tugay'ın bugün resmen AK Parti'ye katılması ve parti rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE GENEL MERKEZ'E GELDİ

Siyaset gündemini hareketlendiren geçiş süreci kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Tugay'ın milletvekilleriyle bir araya gelinecek toplantıda kürsüye davet edilerek katılım töreninin gerçekleştirileceği öngörülüyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 27 YIL SONRA DEĞİŞİM

Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılmasıyla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim profilinde 27 yıl aradan sonra köklü bir değişim yaşanmış olacak. Kentte merkez sağın son temsilcisi olarak 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) adayı Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.

Özfatura'nın ardından başlayan sol ve sosyal demokrat yönetim geleneğinde; 1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) seçilip daha sonra CHP'ye geçen Ahmet Piriştina, 2009 ve 2014 yıllarında CHP'den Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde ise yine CHP'den Tunç Soyer belediye başkanlığı görevini üstlenmişti.

AK PARTİ'DEN İZMİR MARŞLI PAYLAŞIM

AK Parti'nin X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanıldı. Videonun sonunda ise "7 Ekim" tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti.

KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ KABUL

Hatırlanacağı üzere 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıkladı.

Tugay görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle görüşmenin içeriğini aktardı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

CHP den kim ayrılıyorsa Akp de peki hani bunlar beceriksizdi hani izmir i çöp götürüyordu hani bunlar iyi değildi….ŞİMDİ NEDEN AKP ye alıyorsun….

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit Dag:

izmiri kurtarmak için sen anlamazsın.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıCrm:

seni sorsunlar diye alıyorlar orhan.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

biraz hizmet görsün İzmir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

İzmir halkı CHP bin muhalefette olduğunu bilmiyor muydu..Bunu bile bile CHP ye oy vermedi mi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAraf:

yazıklar olsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

burada halk önemli halk CHP’ye destek vermiş

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Cemil ihsan suçlamıyorum. Çoluğu var çocuğu var. Direnenlerin hali ortada.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki yolcu uçağı pistte çarpıştı! Kanat ve kuyruk hasar gördü

Havalimanında büyük panik: İki yolcu uçağı pistte çarpıştı
7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu

Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Çorum'da katliam gibi kaza! Dün nişanlanan çift de dahil 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü! Kahreden detay sonradan ortaya çıktı
Başsavcılık, Emre Tezmen ve Erdin Özel'e dair 14 milyar liralık iddiayı yalanladı

Tera'nın patronuyla ilgili iddiaya başsavcılıktan yalanlama
Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı

Usta oyuncudan yıllar sonra Levent Kırca itirafı! İlk kez anlattı
30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş 4,5 milyar yıllık meteor çıktı! Değeri 75 bin dolar

30 yıl boyunca ahır kapısını tutsun diye kullandığı taş hazine çıktı
Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı

Gördüklerine daha fazla dayanamadı, hüngür hüngür ağladı
Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü