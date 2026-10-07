İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda gözler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çevrildi. Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Tugay'ın bugün resmen AK Parti'ye katılması ve parti rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE GENEL MERKEZ'E GELDİ

Siyaset gündemini hareketlendiren geçiş süreci kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sabah saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Tugay'ın milletvekilleriyle bir araya gelinecek toplantıda kürsüye davet edilerek katılım töreninin gerçekleştirileceği öngörülüyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 27 YIL SONRA DEĞİŞİM

Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılmasıyla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim profilinde 27 yıl aradan sonra köklü bir değişim yaşanmış olacak. Kentte merkez sağın son temsilcisi olarak 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) adayı Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.

Özfatura'nın ardından başlayan sol ve sosyal demokrat yönetim geleneğinde; 1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) seçilip daha sonra CHP'ye geçen Ahmet Piriştina, 2009 ve 2014 yıllarında CHP'den Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde ise yine CHP'den Tunç Soyer belediye başkanlığı görevini üstlenmişti.

AK PARTİ'DEN İZMİR MARŞLI PAYLAŞIM

AK Parti'nin X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanıldı. Videonun sonunda ise "7 Ekim" tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti.

KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ KABUL

Hatırlanacağı üzere 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıkladı.

Tugay görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle görüşmenin içeriğini aktardı.