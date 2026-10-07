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Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a "Cengiz Abla" dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu

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Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a 'Cengiz Abla' dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu Haber Videosunu İzle
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a 'Cengiz Abla' dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu
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Kadıköy Boğası ile Bülent Ersoy, Kaos Show'da aynı stüdyoda bir araya geldi. İkilinin program sırasında yaşadığı diyalog dikkat çekti. Kadıköy Boğası'nın Bülent Ersoy'a "Cengiz Abla!" diye seslenmesi üzerine ünlü sanatçının verdiği karşılık güldürdü.

Kadıköy Boğası ile Bülent Ersoy, Kaos Show'da aynı stüdyoda buluştu. İkilinin program sırasında yaşadığı eğlenceli diyalog dikkat çekti. Kadıköy Boğası'nın Bülent Ersoy'a "Cengiz Abla" diye seslenmesi üzerine ünlü sanatçının verdiği yanıt güldürdü.

"CENGİZ ABLA!"

Program sırasında Bülent Ersoy'a seslenen Kadıköy Boğası, "Cengiz Abla!" dedi. Bu hitap karşısında Bülent Ersoy, "Cengiz Abla mı? Bu daha eskilere gitse kim bilir ne olacak?" sözleriyle karşılık verdi.

DÜĞÜNÜNE DAVET ETTİ

İkili arasındaki sohbet bununla da sınırlı kalmadı. Kadıköy Boğası, nişanlısı Rabia'dan bahsederek Bülent Ersoy'u düğününe davet etti. Kadıköy Boğası, "Rabia benim nişanlım. Sizi düğünüme çağıracağım." dedi. Bülent Ersoy ise davete "Ne faydası var bana?" yanıtını verdi.

DÜĞÜNDE SÖYLEYECEĞİ ŞARKIYI BİLE SEÇTİ

Kadıköy Boğası, Ersoy'un yanıtının ardından düğün için isteğini de açıkladı. "Düğünümde 'Diva Bebeğim' şarkısını söyleyeceksiniz." diyerek Bülent Ersoy'dan düğününde şarkı söylemesini istedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGezgin:

20 sene öncesine kadar bu tarz gereksiz programları Mehmet Ali Erbil yapardı. Bu program da yeni nesil gereksizlerden. Ve bu gereksiz programlar, azımsanmayacak bir sayıda izleniyor bu ülkede. Düşünebilenler, varın gerisini sizler düşünün işte...

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