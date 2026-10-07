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AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor

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AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor Haber Videosunu İzle
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" dedi.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek bugün düzenlenecek törenle resmen AK Parti'ye katılacak.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının başlamasının ardından AK Parti milletvekilleriyle ilk toplantısını bugün saat 11.00'de AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.
  • Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra siyasi parti değişimi yaşanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'ın bugün düzenlenecek törenle resmen AK Parti'ye katılması bekleniyor. Binaya giriş yaptığı sırada açıklamalarda bulunan Tugay, " İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Kimse merak etmesin," ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİYLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının başlamasının ardından AK Parti milletvekilleriyle ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantının saat 11.00'de başlaması planlanıyor. Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve milletvekillerine önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

PAYLAŞILAN VİDEO OLAY OLDU 

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. AK Parti’nin paylaşımında İzmir’deki çöp sorununa gönderme yapılırken, videoda dikkat çeken ayrıntılara yer verildi. 7 Ekim tarihine işaret edilen videoda, çöp yığınlarının bulunduğu bir tepenin 'İzmir’in dağlarında çiçekler açar' melodisi eşliğinde çiçek açtığı görüldü.

TUGAY, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cemil Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine ilişkin projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıklamıştı.

İZMİR'DE 27 YIL SONRA BİR İLK

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra siyasi parti değişimi yaşanacağı belirtiliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıjp7jknxq5y:

insan içine çıkabilecek mi İzmir’de sanmam

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

hayırlı olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

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