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Yolcu vapuru, Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına çarptı; o anlar kameraya yansıdı

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Yolcu vapuru, Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına çarptı; o anlar kameraya yansıdı
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Boğaz Turu yaptığı öğrenilen yolcu vapuru, 23.30 sıralarında Kandilli Sahili'ndeki 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarptı. Derin Mermerci, kaza anını sosyal medyadan paylaşarak dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi.

Derin Mermerci'nin Boğaz kenarındaki tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na yolcu vapuru çarptı. O anları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaza, 23.30 sıralarında Kandilli Sahili'nde bulunan 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda meydana geldi. Boğaz Turu yaptığı öğrenilen yolcu vapuru henüz bilinmeyen sebeple yalıya doğru sürüklenerek önce yalı önünde bulunan yata ardından yalıya çarptı. Kaza sonrası yaşananları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Derin Mermerci dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yolcu gemisinin yalıya çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaşırken görüntülerde geminin kontrolsüzce önce yata çarptığı ardından yalının bahçesine çıktığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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