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Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

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Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı
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Samsun'un Atakum ve Çarşamba sahillerine 24-25 Ağustos'ta deniz yoluyla vuran ve içeriği belirlenemeyen yaklaşık 800 kilogramlık çuvallardaki maddenin, üniversitelerde yapılan analizler sonucunda 'guar gum' ile uyumlu olduğu tespit edildi. Guar bitkisinin tohumlarından elde edilen ve gıda ile kozmetikte kullanılan maddede kimyasal ya da radyoaktif unsur bulunmadı. Çuvallar lisanslı firma aracılığıyla bertaraf edilecek.

  • Samsun'un Atakum ve Çarşamba ilçelerinde 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde sahile vuran yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki çuvalların içeriğinin 'guar gum' ile uyumlu olduğu tespit edildi.
  • Sahile vuran madde üzerinde yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal veya radyoaktif unsur bulunmadığı belirlendi.
  • Guar gum, guar bitkisinin tohumlarından elde edilen, suda çözünebilen bitkisel bir lif olup gıda ve kozmetik gibi sektörlerde kullanılıyor.

Samsun'un Atakum ve Çarşamba ilçelerinde ağustos ayında sahile vuran ve içeriği ilk etapta belirlenemeyen yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki çuvalların içerisindeki maddenin, yapılan analizler sonucunda "guar gum" ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Atakum ilçesindeki İncesu Plajı ve Yeşilyurt AVM sahili ile Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi ve Costal sahillerine 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde deniz yoluyla çuvallar içerisinde içeriği bilinmeyen bir madde vurmuştu. Olayın ardından Samsun AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede kimyasal ve radyoaktivite ölçümleri gerçekleştirildi.

KİMYASAL VE RADYOAKTİF ÖLÇÜM YAPILDI

Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yapılan ölçümlerde kıyıya vuran maddede herhangi bir kimyasal veya radyoaktif unsur bulunmadığı tespit edildi. Toplam ağırlığı yaklaşık 800 kilogram olduğu değerlendirilen çuvallar, herhangi bir döküntü veya sızıntıya neden olmayacak şekilde uygun alanlara taşındı. Maddenin içeriğinin ve özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Numuneler, analiz edilmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümlerine gönderildi.

GIDA VE KOZMETİKTE KULLANILAN BİTKİSEL LİF

Yapılan analizler sonucunda kıyıya vuran maddenin guar gum ile uyumlu olduğu belirlendi. Guar gum, guar bitkisinin tohumlarından elde edilen, bitkisel ve suda çözünebilen doğal bir lif olarak biliniyor. Maddenin başta gıda ve kozmetik olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılabildiği belirtildi.

LİSANSLI FİRMA ARACILIĞIYLA BERTARAF EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu malzemenin 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na uygun şekilde bertaraf edilmesi amacıyla çevre lisanslı firma ile mutabakat sağlandığı ve malzemenin bertarafının gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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