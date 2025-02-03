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Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

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Yunanistan'ın turizm adası Santorini açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 570'ten fazla depremin ardından toprak kaymaları görülürken, sarsıntılar nedeniyle çok sayıda bölge sakini adayı terk etti. Ege Denizi merkezli depremleri değerlendiren Prof. Dr. Celal Şengör, "Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık" dedi.

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda hissedilen depremler büyük endişeye neden oldu.

Prof. Şengör, Ege Denizi'ndeki Depremleri Değerlendirdi

2 GÜNDE 570'TEN FAZLA DEPREM

Santorini Adası açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 570'ten fazla depremin ardından turizm adasında toprak kaymaları görüldü.

Prof. Şengör, Ege Denizi'ndeki Depremleri Değerlendirdi

BÖLGE SAKİNLERİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Yetkililerin sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamasına rağmen şiddetli bir deprem olacağı endişesiyle evlerini terk eden bölge sakinleri, geceyi açık alanlarda geçirirken, çok sayıda kişi de başkent Atina'ya gitmek üzere terminallere ve Santorini Limanı'na akın etti. Bölgede eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

Prof. Şengör, Ege Denizi'ndeki Depremleri Değerlendirdi

CELAL ŞENGÖR: PATLARSA HEPİMİZE ALLAH'A ISMARLADIK

Muğla Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Muğla'ya gelen Prof. Dr. Celal Şengör, Ege Denizi merkezli depremleri değerlendirdi. Şengör, "Depremlerin ne tür deprem olduğu, derinliklerini öğrendim, 7 kilometre imiş. Yani burada normal bir derinlik, beklenilen bir şey. Ama depremler ne tür depremler? Bir de tam olarak nerede kümeleniyorlar? Vallahi oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık." dedi.

Prof. Şengör, Ege Denizi'ndeki Depremleri Değerlendirdi

"BUNLARIN HEPSİ TSUNAMİ YAPAR"

Şengör, sözlerine şu şekilde devam etti: "Depremlerin türleri ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yaparlar herhalde. Ondan zamanında almak lazım. Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi söylenebilecek bir şey var. Harita üzerinde nasıl görünüyor bunlar? Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Çünkü tsunaminin olabilmesi için deniz tabanında yer değişimi olması lazım. Topograf yanı değişmesi lazım. Mesela İstanbul öyle değil. İstanbul'daki fay, yan yana fay. Orada tsunami tehlikesi ancak yer kayması olursa olur. Ama bir yer kayması olduğu zaman da orada 7 metreye kadar olabiliyor yani."

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıilhan fikirdanis:

Eee salak sen hani Allaha inanmıyordun. inanmadığın şeye nasıl ısmarlıyorsun bir de Vallahi diyerek Allah'ın adını veriyorsun. Komik profesör seni :)))

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Hani sen ALLAHA inanmiyordun başın şıkıştı ateist...

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Haber YorumlarıMuhammet Yilmaz:

Bunu prof yapan zihniyetin ben

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

adam ateiat diye Allah falan demeyecek mi sanıyorsunuz. doğup büyüdüğü topraklara islamiyet hakim. laf arasında bu krlimeleri kullanması çok normal. siz şeyhlere para vermek 70 prygamber sevabı kazandırır diyenlerin laflarına takılın.

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

Depremi görünce Allah falan demeye basladin hadi ilerleme var....kelimei sahadet insaAllah

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Haber YorumlarıGökhan Simsek:

Hani Allah'ı inkar edip ona İnanmadığını cümle aleme duyurduktan sonra şimdide İnanmadığın kudrete laf olsun diye ısmarlamak, FILDIRAK celalll celalllllllllllll.....

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Haber YorumlarıSuat:

Hayırlı bir sebeple kullanmasan da Vallahi ve Allah’a ısmarladık demen inanmasan dahi ağzına yakıştı. Allah selamete erdirsin inşallah.

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Haber YorumlarıMavi Balık:

adam çok büyük bir facia olabilir diyor bizim sığırların yaptığı yoruma bak.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıVEFA:

Adam Yaradana inanıyor ama İslama, müslüme inanmıyor. O kadar basit, hemen kendinize paye çıkarmayın!

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Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıCemalettin Şükrü Eren:

Hayırdır loooo imanamı geldin.hani inancın yoktu laf olsun diyemi dedin .

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