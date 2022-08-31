Prenses Diana 25. ölüm yıl dönümünde Paris'te anıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, 25. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından Paris'te anıldı.

Mısırlı işadamı Dodi el Fayed'le Fransa'nın başkenti Paris'te 31 Ağustos 1997'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Prenses Diana'nın 25. ölüm yıldönümü dolayısıyla Paris'te anma töreni düzenlendi. Diana'nın hayatını kaybettiği köprüde bir araya gelen onlarca kişi Diana için çiçekler ve sevgi notları bıraktı. Anma programı için Lüksemburg'tan gelen biri kişi Diana için yazdığı notta, "Sonsuza dek kalbimizde" ifadelerini kullandı.

"Halkın prensesi"

İngiltere'de 1994 ve 2007 yılları arasında Başbakanlık görevini üstlenen Tony Blair, Diana'nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Milyonlar, 'halkın prensesi' için yasta" ifadelerini kullanmıştı.

Düğün törenini binlerce kişi izlemişti

Prens Charles ve aristokrat bir aileden gelen Diana 24 Şubat 1981'deki nişanlarının ardından 19 Temmuz 1981'de evlenmişti. Tüm dünyada naklen verilen ve binlerce kişi tarafından izlenen düğün töreninde Diana mahcup tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Galler Prensesi olan Diana Spencer evliliğinin ilk aylarında hamile kalmış, 21 Temmuz 1982'de Prens William doğunca hem Kraliyet ailesi hem de Diana, erkek çocuk doğurduğu için çok sevinmişti. Evliliğinde yaşadığı sorunlar yüzünden yeme bozukluğu hastalığı Bulimia'ya yakalanan Diana, 1982'de Prens Harry'nin doğumuyla 2. kez anne olmuştu. Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Charles tarafından sık sık eleştirilen, tavırları, kıyafetleri ve samimiyeti ile hep yargılanan Diana, eşinin Camilla'yla olan ilişkisine ve yaşadığı onca şeye dayanamayarak ayrılma kararı almıştı. Fiilen, 1992 yılında ayrılan çift, bu olaydan 9 ay sonra 28 Ağustos 1996'da resmen boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Diana'nın Majesteleri unvanı geri alınmıştı. Artık yalnızca Galler Prensesi Diana olarak anılacak ünlü isim, tekrar evlenmesi durumunda ise prenseslik unvanından da olacaktı. Diana bir süre sonra tıpkı kendisi gibi boşanmış bir ailenin çocuğu olan Dodi Al Fayed ile tanışmış ve birlikte haftalarca sürecek bir tatile çıkmıştı. Gazetecilerin çiftin peşinden ayrılmadığı tatilde, Diana'nın Arap Dodi Al Fayed'le birliktelik yaşaması bütün dünyanın dikkatini çekmişti. Diana'nın bebek beklediği ve çiftin evlilik hazırlığı içerisinde olduğu haberi ise skandala neden olmuştu. Gazetecilerin sürekli peşlerinde olmasından rahatsızlık duyan çift, Paris'e dönmeye karar vermişti. Dodi Al Fayed'in babasına ait olan Ritz Otel'den 31 Ağustos günü 12.30'da çıkan çiftin arabası, şoförün yolu şaşırması üzerine bir tünelin girişinde kaza yapmıştı. Şoför ve Dodi Al Fayed olay yerinde hayatını kaybederken, Diana ise 2 saat sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Tıpkı düğünü gibi cenaze töreni de milyonlarca insan tarafından izlenenen Diana, sevenlerinin gözyaşları içinde gelmiş geçmiş en ünlü Galler Prensesi olarak Northamptonshire'a bağlı Althorp Estate'deki Spencer aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştı. - PARİS