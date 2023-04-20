Pehlivan'dan Ramazan Bayramı müjdesi

Ramazan Bayramı öncesi personeli ile bayramlaşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, müjdeler de verdi. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırıldığını ifade eden Pehlivan, "Üstün performanslarınızdan dolayı an itibarıyla hesaplarınıza 5'er bin lira daha performans primi yatırdık. Hep birlikte yapacağımız projelerle Menemen'imiz ilklerin kenti olacak" dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü Menemen Belediyesi çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı. Belediye personeli de Pehlivan'a verdiği çiçekle teşekkür etti.

Menemen Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Personel bayramlaşmasında çalışanlara yönelik bir konuşma yapan Pehlivan, göreve geldikten sonra belediye emekçilerine verdiği tüm sözleri tutmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, "Biliyorsunuz, göreve geldikten sonra 4 ay geriden gelen maaşlarınızın tamamını ödeyeceğimi, içeride ödenmemiş tek kuruşunuzun kalmayacağını, birikmiş ikramiye alacaklarınızın tamamını ödeyeceğimi söylemiştim. Şükürler olsun ki bugün karşınızda tüm söylediklerini eksiksiz yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak konuşuyorum. Çok şükür başımız dik. Tüm bunları o günlerde belediyemizin ekonomik şartları felç olmuşken başardık. Tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak güçlü bağları olan büyük bir aile olmayı başardık. Benim için hiçbir şey bundan daha önemli ve değerli değil. Ben her birinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Sizlerin de bana inandığınızı, güvendiğinizi, sevdiğinizi biliyorum. Benim en önemli kazancım gönlünüzdeki tahtım" diye konuştu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Pehlivan, "Ramazan'ın coşkusuna hazırlanırken asrın felaketine maruz kaldık. Büyük yıkım, büyük kayıplar ve arkasında büyük acılar kaldı. İlçemize yaklaşık 8 bin depremden zarar görmüş vatandaşımız geldi. Onları ağırlıyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz değil, desteğimize, anlayışımıza ihtiyacı olan yeni komşularımız. İlk günden itibaren Menemen duyarlılığı ve Menemen dayanışmasının en güzel örneklerini hep birlikte sergiledik. Sergilemeye devam ediyoruz. Göreve gelir gelmez kurduğumuz Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekibimiz deprem bölgesinde, siz kıymetli emekçilerimiz de burada cansiparane emek harcadı. Hepinizi canıgönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Prim müjdesi coşkuyla karşılandı

Belediye personeline müjdeler de veren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Dün siz kıymetli emekçilerimizin bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırmıştık. Ramazan ayında göstermiş olduğunuz büyük özverili çalışmalar ve işinizi olan bağlılığınız nedeniyle sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu başarılarınızdan dolayı hesaplarınıza performans primi olarak 5'er bin lira daha an itibariyle yatırmış bulunmaktayız. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar; Menemen Belediyemiz için karanlık günler geride kaldı. Sizler nitelikli hizmetlerinizle vatandaşlarımızın memnuniyetini için çok çalıştığınız sürece bizler de imkanlarımız ölçüsünde sizleri mutlu etmeye devam edeceğiz. Menemenimiz, hep birlikte yapacağımız mega projelerle Cumhuriyet'imizin 100. yılında ilklerin kenti olacak. Allah'ın izniyle yaptığımız işler parmakla gösterilecek."

Menemen Belediyesi çalışanları, Pehlivan'ın konuşmasına uzun süre alkış tutarak teşekkür etti. Pehlivan, daha sonra personeli ile tek tek bayramlaştı. - İZMİR