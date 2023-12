Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay, Şanlıurfa'da tekstil işçileriyle bir araya geldi

ŞANLIURFA - Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, farklı bir sendika işçilerinin yaklaşık bir haftadır iş bırakma eylemi gerçekleştirdiği Şanlıurfa'daki bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Sendikaları bünyesindeki işçilerle görüşen Ay, yönetim ile toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi olan tek sendika olduklarını belirterek, eylem gerçekleştiren işçilerin farklı şeylere alet edilmek istendiğini dile getirdi.

Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, İbrahim Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, Şanlıurfa İl Başkanı Veli Belet, il yönetimi, HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Seydi Eyyüpoğlu, işveren temsilcileri, işyeri sendika baş temsilci ve temsilcileri ile yüzlerce işçi katıldı. İşçilerle görüşen Ay, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Fabrika ziyareti sırasında bir açıklama yapan Genel Başkan Rafi Ay, "11 yıldır Özak Grupta toplu sözleşme imzalıyoruz. Özak Grup işçileri 2012 yılında sendikamız Öz İplik İş'i tercih etmiştir. 11 yıldır grupta toplu sözleşme imzalıyoruz. Şuanda burada yetkili tek sendika biziz. Bu süreç içerisinde işçi arkadaşlarımız sendikal haklarını, sendikalı olma ya da olmama yönünde özgürce kullanmışlardır. Bugün bu özgür ortamı fırsat bilen emek dışı bazı unsurlar tarafından bu yapı kullanılmak istenmiştir. Burada iş barışını bozacak olaylar yaşanmıştır. Biz tüm emekçilerin ama sadece emekçilerin, her tercihine saygılıyız. Tüm emekçilerin tüm teminatı yine biziz" dedi.

"Yeni dönem toplu iş sözleşmemizi imzalamış bulunuyoruz"

Yeni toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Ay, "Bu sözleşmeyle Şanlıurfa ölçeğinde yeni kazanım ve iyileşmeler elde edilmiştir. Önemli artışlar sağlanmıştır. Bu sözleşme, sendikamızın imzaladığı diğer sözleşmeler gibi bölgedeki fabrikalara örnek niteliğindedir. Sizlerle omuz omuza tüm süreçleri yönetmeye çalışıyoruz. Bu fabrikada 3 dönemdir toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikamız, her daim iş barışından yanadır. İş barışını sağlamanın yolu da toplu sözleşmeden geçer. Bu vesileyle 4. dönem toplu iş sözleşmesinin tüm taraflara hayırlara vesile olmasını diliyor, fabrikada iş barışı içinde çalışmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın sanayii ve özellikle istihdam deposu olduğunu dile getiren Rafi Ay, tekstil ve hazır giyim sektörünün Şanlıurfa'da hızla geliştiğini belirterek, "Şanlıurfa, tekstil ve hazır giyimde parlayan illerimizden biridir. Kurtuluş Savaşı sürecindeki feraset ve direnişiyle Şanlı unvanını kazanmış bir ilimizdir. Peygamberler şehri, ülkemizin tarım ve turizm merkezlerinden biri olma yanında şimdi de sanayide gelişmektedir. Genel anlamda, tarımsal ürünlerin de içinde olduğu geniş bir yelpazede yüksek katma değerli, refah kaynağı ve özellikle istihdam deposu tekstil ve hazır giyim sektörü Şanlıurfa'da hızla gelişmektedir" dedi.

Barajı geçemeyen sözde bir sendika eliyle, emek hareketi kullanılarak bölgede kaos ortamı oluşturulmak istendiğini aktaran Genel Başkan Rafi Ay, "Barajı dahi geçemeyen sözde bir sendika eliyle, sendikamızın örgütlü olduğu, yetkili olduğu, toplu iş sözleşme görüşmelerinin devam ettiği bir işyerinde 10 günü aşkındır bilinçli, kasıtlı, çıkarcı bir şekilde samimi emekçiler ve emek hareketi kullanılarak bölgede kaos ortamı oluşturulmak isteniyor. Bir sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi için öncelikle çalıştığı işkolunda yüzde 1 barajına sahip olması, işletmede de yüzde 50 artı 1 çoğunluğa sahip olması gerekiyor. Biz Öz İplik İş Sendikası olarak yeni dönem toplu iş sözleşmemizi imzalamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 5 Eylül 2023 tarihinde yetki tespit başvurusunda bulunduk. 3 Ekim 2023 tarihinde ise bakanlıktan tarafımıza sendikamızın fabrikada yetkili olduğuna dair yetki tespit yazısı geldi. Bildiğiniz gibi İstanbul ve Şanlıurfa işyerleri işletme oluşturmakta olup işletme çoğunluğuna göre yetki alınmakta ve toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır. Halen her iki işyerinde toplam bin 250 işçi çalışmakta olup bunlardan 650'si sendikamız üyesidir. Bir başka deyişle sendikamız Özak işletmesinde yetkili tek sendikadır. Burada söz konusu sözde sendikanın, toplu iş sözleşme imzalama yetkisi yoktur. Barajı dahi geçememiştir. Kanunen nitelikli çoğunluğu sağlayamayan bu sendika, markaları da yanıltarak, markalar üzerinden baskı ve hamle yapmaya çalışmıştır. Biz emek örgütüyüz, emekçiyiz. Her zaman ve her durumda emeğin yanında oluruz. 1978'den bu yana binlerce toplu sözleşmenin içinden geçiyoruz. Emeğin hakkı, emekçinin refahı için çokça mücadelelerden geçtik. Her zeminde hakkımızı savunduk, emekçileri koruduk. Bugün de tavrımız aynıdır. Hak mücadelesi verirken işçiyi, emekçiyi mağdur edemezsiniz. Bu bırakın sendikacılığı, insanlığa sığmaz. Sorumsuzca hareket edemezsiniz. İşçinin alın terinin her bir damlasının hakkını da savunursunuz" şeklinde konuştu.

Emekçiyi mağdur etmeye, emek hareketine zarar vermeye kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Ay, "Yetkisiz, ne yaptığını, niye yaptığını açıklayamadan insanların samimi duygularını sömürerek, emeğin ve emekçinin hakkını riske atmaya, emekçiyi mağdur etmeye, emek hareketine zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Biz dışarda eylem yapan işçilerin protesto hakkına da, sendikal özgürlüğüne de saygı duyuyoruz ama bunun yasal bir çerçevede yapılması gerekiyor. Çalışanları bu yanlış yola sevk edenler bunun sorumlusudur. Maalesef burada işçi arkadaşlarımız iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Maalesef emek dışı unsurlar tarafından bu arkadaşlar bir şekilde olmaza ikna edildi ama buradaki eylemin, emek kazansın diye değil, arkasında ne olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Biz bu tür süreçleri Ağrı'da da gördük. Biz Öz İplik İş Sendikası olarak, hem içeride hem de dışarıda emekçiye katkı vermeye, hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Bugün imzalanan toplu sözleşmenin amacı, emekçiyi korumak, insana yaraşır, kayıtlı çalışma hayatının devamını sağlamak içindir. Bu çok kritik bir adımdır. Aksi durumda, bu süreci sömüren birileri oluyor. Emekçinin hakkını korumak bir yana, kasıtlı mağduriyet oluşturuluyor. İsteniyor ki Şanlıurfa'da endüstri olmasın. Düzgün iş olmasın, hak mücadelesi olmasın, çöksün. İsteniyor ki, Şanlıurfa'nın pamuğu, gıdası, sanayisi olmasın. Şanlıurfa'nın emeğiyle üretilmiş ürünleri başka yerlere gitsin. Şanlıurfa'nın refahı baltalanmak isteniyor, emeği yok edilmek isteniyor. Şanlıurfa'nın çalışkan insanları iş bulamasın, gurbete gidip iş arasın isteniyor. Olan bitenin açıklaması bundan ibarettir ancak buna izin vermeyeceğiz. Şanlı, şerefli işçiler olarak çalışacağız. Siz de bu mücadeleye ket vurmaya çalışanlara, kışkırtmaya çalışanlara meydanı vermeyin" diye konuştu.