Osimhen derbide oynayabilecek mi? Kararı maç saatinde o isim verecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi Victor Osimhen’in kolunda taşıdığı koruyucu ekipman tartışılmaya devam ediyor. Osimhen'in taktığı ekipmanın sporcu sağlığına zarar verdiği iddiasına ilişkin son kararı hakem Yasin Kol’un vereceği belirtildi. Yasin Kol, riskli bir durum görürse Osimhen bu ekipman ile derbide forma giyemeyecek.

  • Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kolundaki koruma ekipmanının oyun kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle TFF'ye resmi başvuru yaptı.
  • Derbinin hakemi Yasin Kol, maç öncesi Osimhen'in ekipmanını inceleyerek sahaya çıkıp çıkmayacağına karar verecek.
  • Ekipmanın tehlikeli bulunması halinde Osimhen'in korumalıkla oynamasına izin verilmeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını etkileyecek olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığını atlatarak sahalara geri dönen Victor Osimhen’in kolundaki özel koruma ekipmanı tartışılmaya devam ediyor. 

FENERBAHÇE’DEN TFF’YE RESMİ BAŞVURU

Fenerbahçe yönetimi, Osimhen’in kolunda taşıdığı korumalık için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu. Sarı-lacivertliler, söz konusu ekipmanın oyun kurallarına aykırı olduğunu ve ikili mücadeleler sırasında diğer futbolcuların sağlığını tehlikeye atabileceğini savunarak, ekipmanın sertliği ve yapısı üzerine teknik inceleme talep etti. 

SON SÖZ YASİN KOL’DA

TFF tarafından dev derbiye atanan hakem Yasin Kol, tartışmaların odağındaki isim haline geldi. Kurallar gereği, futbolcuların maç öncesi ekipman kontrolü hakem heyeti tarafından gerçekleştiriliyor. Yasin Kol, Rams Park’taki soyunma odası tünelinde Osimhen’in kolundaki korumalığı bizzat inceleyecek. Ekipmanın "tehlikeli" bulunması halinde golcü oyuncunun bu ekipmanla sahaya çıkmasına izin verilmeyecek.

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSüleyman Arslan:

iş Yasin Kol denen varlığa kaldı ise o zaman tamam Fenerliler gözünüz aydın

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

ya herif yıllardır maskeyle oynuyor kendşne avantaş sağlıyor rahatça kafa tıpuna öıkıyor çünki maskesi var

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bakalım fenerin adamı ne karar verecek

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

