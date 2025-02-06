Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Asrın felaketinin yıl dönümünde Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı

Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı
Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çarpıcı detay

6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Depremde kaybettiklerimizin acısı dün gibi aklımızda. 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli sarsıntılar sırasında Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nün polis telsizinden yapılan anonslar ve kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

53 BİN 537 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.


4. SEVİYEDE ALARM VERİLDİ

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Osmaniye'de 6 Şubat Depreminin Yeni Görüntüleri ve Telsiz Kayıtları Paylaşıldı

Görüntülerde telsizden yapılan anonsta tüm emniyet personelinin emniyet binasında toplanması istenirken yıkımla ilgili ilk bilgiler de telsizden anons geçildi.

Osmaniye'de 6 Şubat Depreminin Yeni Görüntüleri ve Telsiz Kayıtları Paylaşıldı

Osmaniye'de 6 Şubat Depreminin Yeni Görüntüleri ve Telsiz Kayıtları Paylaşıldı

6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
img

Zelenskiy açık açık ülke ismi verdi! "Putin onları da savaşa çekecek"
img

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı
img

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıZülfikar:

depremzedeler evlerine kavuştumu??? akp mhp hükümeti???

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bırak şimdi telsiz telefon konuşmalarını, 2 sene geçti millet halen perişan, içecek temiz su yok. çadırlarda yatan binlerce insan var.. bunu konuşun.. yeter artık.. Haluk LEVENT'TE 550 milyon tl'ye çadır satan kızılay utansın !!! yerin dibine girsin sorumlular!!

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bu dünyadan göçüp giden kişilere Allah'tan rahmet diliyorum ve hükümete , hayatta kalan kişilerin gereksinimlerini karşıladın mı ey hükümet diyorum . Hani bir senede yaraları saracağız mağduriyetleri gidereceğiz elhamdülillah demiştin de ondan diyorum .

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

banane

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Fotu recep teib ve apocu bohçalı elbistana gidip göçük altındaki halkı azarlamıştı.seçimde yine maraşta akape aldı.bunlara acımayın dostlar, annenize babanıza çoluğunuza çocuğunuza acıyın şefkatinizi en yakınlarınıza gösterin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan polat:

uydu telefonu şart kimseye güvenmeyin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

çürük evlere izin verildi sonra ev sözü verildi evler yapılmadı oylar toplandı artık beni ilgilendirmiyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı

2 saatte 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemisi gönderildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Kar yağışı yurdu esir aldı, 25 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.