6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

53 BİN 537 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.





4. SEVİYEDE ALARM VERİLDİ

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde telsizden yapılan anonsta tüm emniyet personelinin emniyet binasında toplanması istenirken yıkımla ilgili ilk bilgiler de telsizden anons geçildi.