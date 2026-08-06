Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörsüz Türkiye yasası sonrası ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt olarak açıklama da yapıldı.

Bakanlıktan Terörsüz Türkiye'ye dair sorular üzerine yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede, güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve aziz milletimizin desteği sayesinde büyük başarı elde edilmiştir. Bu tarihi başarıda en büyük pay, vatan uğruna fedakârlığın en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir.

Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda, terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu yönüyle Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek; terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir."

SEEBRIG TUGAYI

Bakanlıktan SEEBRIG Tugayı ile ilgili sorular üzerine şu yanıtı verdi:

"Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanmasına, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması maksadıyla, 1999 yılında Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) teşkil edilmiştir.

Daha önce SEEBRIG Karargâhına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği (İstanbul 3’üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İSKORA Kışlası’nda) yapacaktır.

Bu kapsamda; Kumanovo/Kuzey Makedonya’da konuşlu bulunan SEEBRIG Karargâhı 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında SEEBRIG Karargâhı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul’a taşınmış ve aynı tarihlerde SEEBRIG personeli de kademeli olarak İstanbul’a intikal etmiştir.

Tugay Karargâhı 03 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da tam harekât kabiliyetine ulaşmıştır.

SEEBRIG Karargâhında 6 ülkeden (Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya) halihazırda 28 çekirdek personel (12 Türk / 16 yabancı) görev yapmaktadır. 27 Ağustos 2026 tarihinde SEEBRIG Karargâhının Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve 27’nci Kuruluş Yıldönümü Törenlerinin birlikte İstanbul’da icra edilmesi, 31 Ağustos 2026 tarihinde ise karargâhın resmi olarak aktif hale getirilmesi planlanmıştır."

TERÖRLE MÜCADELE

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında Terörle mücadele ve hudut güvenliği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 1 PKK’lı teröristin daha teslim olduğu ve operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildiği vurgulandı.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla hudut güvenliğinde alınan etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirlerle doğrultusunda son bir haftada, 490 şahıs yakalandı.

1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 443 oldu. Engellenen 924 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 44 bin 802’ye ulaştı.

Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 8 kilo (7.734 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar ve İsrail ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında; bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. Bu kapsamda, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde 1 Ağustos-30 Kasım 2026 tarihleri arasında görev yapacak 5 adet F-16 uçağımız ile görevli personelimizin 31 Temmuz’da Estonya’ya intikali tamamlanmış, unsurlarımız 1 Ağustos itibarıyla göreve başlamıştır."

İSRAİL

"Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında; Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin önemini yineliyoruz.

Öte yandan, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin olumlu seyrettiği bir dönemde, bu çabaları bilinçli şekilde sabote etmeyi sürdürmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı