MSB: Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim kabul edilemez

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişimin Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Mete Han'ın kurduğu askeri teşkilattan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Milli Mücadele'ye kadar uzanan köklü mirasa sahip Kara Kuvvetleri Komutanlığının gelişmiş teknolojiye sahip, harekat etkinliği yüksek, her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğunu söyledi.

"Son 1 hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadeleye ilişkin bilgiler veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Hudutlarımızda 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 968 olmuş, engellenen 985 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 39 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca son bir haftada Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir"

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesini temenni ettiklerini dile getiren Aktürk, "İmzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerekmektedir. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.

Yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini aktaran Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 Füzesi, silah taşıyıcı araç, Karayel Karinalı Bot Sistemi ile Doğal Afet Kurtarma Araç ve Malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından mevcut silah sistemleriyle kullanılabilen ve ilave platform entegrasyonu gerektirmeyen mini ve mikro insansız hava araçları ile kamikaze dronlara karşı personelin hava savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacak olan 7,62 mm parçacıklı anti-dron mühimmatının test atışları başarıyla icra edilmiş, yine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır" dedi.

Aktürk'ün açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanlığınca basın mensuplarının soruları cevaplandı.

"Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez"

Milli Savunma Bakanlığı, Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusun planın GKRY ile KKTC nezdinde istişareye açılacağı iddialarına ilişkin, "Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkündür. Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs'ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"Almanya'ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Malatya'ya konuşlandırıldı"

Bakanlık, Almanya'ya ait PATRIOT Hava Savunma Sistemi'nin Türkiye'ye konuşlandırılmasına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi, Kürecik/Malatya'ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT Hava Savunma Sistemi'nden görevi devralmıştır."

"Yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir"

MSB tarafından C-130J uçak tedarikine ilişkin soruya ise şu cevap verildi:

"Hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik süreci, planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir. Mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı