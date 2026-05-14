MSB: Deniz Yetki Alanları Kanunu ile iç hukuktaki eksiklikler giderilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmalarının denizlerdeki yetki alanlarındaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatındaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir düzenleme niteliği taşıdığını, kanun metnine ilişkin nihai çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıkta gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliğine yönelik tehditlere karşı sınır içinde ve sınır ötesinde mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere değinen Aktürk, "Hafta boyunca kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla yürütülen arama-tarama ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir" dedi.

Hudutlarda son bir haftadaki verilere ilişkin bilgi veren Aktürk, "Hudutlarımızda 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 olmuştur. Engellenen bin 344 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 29 bin 194'e ulaşmıştır" diye konuştu.

EFES-2026'a 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Aktürk, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na ilişkin bilgi verdi. Aktürk, "20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında icra edilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binin üzerinde personel katılım sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Tatbikatta yeni sistemlerin ilk kez kullanılacağını belirten Aktürk, "Aralarında Panter obüsü, Karaok tanksavar silahı, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ile Karayel Karinalı botun da yer aldığı 50 adet silah ve sistem EFES Tatbikatı'nda ilk kez kullanılmaktadır" dedi.

Tatbikat kapsamında savunma sanayisi ürünlerinin de sergileneceğini aktaran Aktürk, "Seçkin Gözlemci Günü'nün 20-21 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanan tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği savunma sanayii sergisi açılması planlanmaktadır" diye konuştu.

Türk savunma sanayisinde geliştirilen sistemlerin envantere alınmaya devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Akıncı İHA muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi.

19 Mayıs kapsamında gemiler halkın ziyaretine açılacak

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyoruz" diyen Aktürk, kutlamalar kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 30 gemiyle 22 liman ziyareti gerçekleştireceğini ve gemilerin halkın ziyaretine açılacağını söyledi. Aktürk ayrıca 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta Samsun'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edileceğini söyledi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmalarının denizlerdeki yetki alanlarındaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatındaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir düzenleme niteliği taşıdığını, kanun metnine ilişkin nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, "Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın söz konusu çalışmalara farklı düzeylerde katkı sunduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir" denildi.

MSB, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı iradenin teyit edildiğini bildirdi. Açıklamada, "Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Bu çerçevede Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanları ele alınmıştır. İmzalanan Niyet Mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı