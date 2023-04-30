Milletvekili Aydın, Rektör Çomaklı'nın konuğu oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesinde yaşanan son gelişmeler hakkında Rektör Çomaklı'dan bilgi alan Prof. Dr. Aydın, fikir alışverişinde bulunarak Prof. Dr. Çomaklı ile bir süre sohbet etti.

Kendisinin de daha önceden mensubu olduğu Atatürk Üniversitesinin, oluşumunu tamamlamış ve uzun yıllardır ülkesine hizmet veren güzide bir kurum olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kamil Aydın, Yeni Nesil Vizyonuyla ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladığını söyledi.

"Atatürk Üniversitesine Desteğimiz Daima Sürecektir"

Aydın: "Ülkemizin büyük ekonomiler arasına girme hedefine ulaşması için teknoloji üreterek katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konuma hızlı bir şekilde erişmeliyiz. Bunun için de bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak ticari değere dönüştüren, araştırma geliştirme sistemini daha etkin bir şekilde kullanan ve üniversite-iş dünyası birlikteliğini daha da geliştiren çalışmalar üzerine yoğunlaşmalıyız. Bu noktada önemli çalışmalar yapan Atatürk Üniversitesine desteğimiz daima sürecektir" dedi.

"Üniversiteler, Bulunduğu Toplumun Lokomotifi Konumundadır"

Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta şehrin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı ise şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesinin ikili ilişkilerini güçlendirmek ve yeni projeler geliştirmek için istişarelerde bulunmak üzere birçok ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bilgi üreten ve ülke katma değerine fayda sağlayacak projeler geliştiren üniversiteler, bulunduğu toplumun lokomotifi konumundadır. Bu bilinçle hareket eden kurumumuz, eğitimde ve araştırmada üretilen bilginin topluma fayda olarak dönmesi için gereken çalışmaları gerçekleştiriyor. Kalkınmak ve toplumun refah düzeyini artırmak için ekonomi, bilim, sanat gibi birçok alanda gelişmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, iyi niyet temennilerle son erdi. - ERZURUM