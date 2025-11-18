Marmara'da fırtına alarmı! BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde 50-70 km/saat esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli dırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fırtına dolayısıyla bazı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şu şekilde:

18.11.2025 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

18.11.2025 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İSTANBUL'DA HAFTA BOYUNCA PASTIRMA SICAKLIKLARI

İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 19-22 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde (Pastırma Ayazı) seyredeceği öngörülüyor.





BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan tüm planlı seferler iptal edilirken; Geyikli'den saat 18.00 seferi, Bozcaada'dan saat 17.00 seferleri ek olarak gerçekleştirilecek. Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri ise iptal edildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17