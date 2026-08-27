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Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı

Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı
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Türkiye ekonomisinde 2021 yılının son aylarından bu yana en çok tartışılan ve gündemi meşgul eden uygulamalardan biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) resmen sona erdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son haftalık bülten verilerine göre, KKM hesaplarında hiç para kalmadı ve tüm hesaplar tamamen kapatılarak sıfırlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son haftalık bülten verilerine göre, uzun süredir tasfiye edilmesi beklenen KKM hesaplarındaki bakiye tamamen sıfırlandı ve tüm hesaplar kapatıldı. Böylece Türk finans sisteminde geniş yer tutan bir dönem resmen kapanmış oldu.

BAKİYE TAMAMEN SIFIRLANDI

BDDK'nın yayımladığı haftalık raporda en çok dikkat çeken unsur, uzun süredir tasfiye süreci devam eden KKM kalemi oldu. Döviz kurlarındaki sert dalgalanmaları kontrol altına almak amacıyla 2021 yılında uygulamaya konulan sistem, zaman içinde Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki mali yükü nedeniyle sıkça tartışılmıştı. Uygulanan ekonomi politikaları ve tasarruf sahiplerinin standart Türk Lirası mevduatlarına yönlendirilmesiyle birlikte hesaplardaki çözülme tamamlandı ve sistemde hiçbir bakiye kalmadı.

Kaynak: Haberler.com
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