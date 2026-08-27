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Sultangazi'de Bebek Arabasında Silah Bulundu

Sultangazi'de Bebek Arabasında Silah Bulundu
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Sultangazi'de bir kadın, bebeğini parkta gezdirdiği sırada bebek arabasının minderinin altında tabanca ve mermiler buldu. Durumu polise bildiren kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ruhsatsız silahı muhafaza altına alırken, silahı bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SULTANGAZİ'de bebeğini parka gezmeye çıkaran H.T. (31), bebek arabasının minderinin altında tabanca ve mermiler buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ruhsatsız silahı muhafaza altına alırken çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebeğiyle parkta gezen H.T., bebek arabasının minderinin altında sert ve metal bir cisim fark etti. Elini minderin altına uzatan kadın, tabanca olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çağırdığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bebek arabasından çıkan 9 milimetre çapındaki tabanca, şarjör ve mermileri muhafaza altına aldı. H.T. polise verdiği ilk ifadesinde, bebeğini gezdirdiği sırada minderin altında sert bir cisim fark ettiğini, elini uzattığında bunun silah olduğunu görerek polise haber verdiğini söyledi. Silahın kim veya kimler tarafından bebek arabasına bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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