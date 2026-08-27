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Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada
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PATLAMA KAMERADABursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangında iş yerindeki kimyasal maddeler nedeniyle meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

PATLAMA KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangında iş yerindeki kimyasal maddeler nedeniyle meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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