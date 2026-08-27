Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada
PATLAMA KAMERADABursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangında iş yerindeki kimyasal maddeler nedeniyle meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.
PATLAMA KAMERADA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangında iş yerindeki kimyasal maddeler nedeniyle meydana gelen patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı