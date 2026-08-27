Bitcoin için rekor tahmin: Tarih verildi

Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, 26 Ağustos tarihli müşteri notunda Bitcoin'in 2026 sonunda 125 bin dolara ulaşmasını bekledi. Temel senaryo, varlığın tarihsel dört yıllık döngüsünü koruyacağı varsayımına dayanıyor.

Döngünün zirvesi de hesaplanmış durumda. Analistler madencilerin marjinal üretim maliyetine bağlı bir model kullanarak 2029'daki tepe noktasını 300 bin dolar civarına yerleştirdi.

Bernstein ikinci senaryoda para biriminin değer kaybetmesinin yükselişi hızlandırabileceğini öngörüyor. Bu durumda Bitcoin 2027 ortasında 200 bin dolara, 2029'da 500 bin dolara çıkabilir. Şirket 2033 sonu için verdiği 1 milyon dolarlık uzun vadeli tahmini de korudu.

Bu tahminlerin hiçbiri garanti edilmiş bir fiyat patikası anlamına gelmiyor. Her biri analist projeksiyonu olarak sunuluyor.

Tahminin makroekonomik dayanağını tahvil piyasası oluşturuyor. Chhugani'ye göre 40 yıllık faiz düşüşü dönemi sona ererken ABD kamu borcu 40 trilyon dolara ulaştı. Bu tablo federal borcun faiz maliyetini artırıyor.

Analistler mekanizmayı notta şu sözlerle açıklıyor: "Yükselen getiriler kendi kendini besleyen bir döngü yaratıyor. Faiz giderleri artıyor, bütçe açıkları büyüyor ve borçlanma ihtiyacı yükseliyor."

Bernstein'ın beklentisi buradan çıkıyor. Şirkete göre siyasetçiler harcamaları kısmak yerine para biriminin değerini düşürmeyi tercih edebilir. Böyle bir sonuç, kolayca üretilemeyen ve seyreltilemeyen varlıklara sermaye çekebilir. Bitcoin'in arzı 21 milyon adetle sınırlandırıldı. Altın da bu grupta değerlendiriliyor.

Eric Balchunas'a göre yatırım ürünlerindeki işlem hacmi, para birimindeki değer kaybına karşı konumlanma eğilimine işaret ediyor. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu ile State Street'in SPDR Gold Shares fonu, ABD'de en çok işlem gören 10 borsa yatırım fonu arasına geri döndü. İki fon, yaz boyunca listeye hâkim olan bazı yarı iletken fonlarının yerini aldı.

BU DÖNGÜDEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 50'DE KALDI

Bernstein'ın ikinci dayanağını sahiplik yapısı oluşturuyor. Analistler, borsa yatırım fonlarındaki katılımın ve şirket hazinelerinin yaptığı alımların son düşüşü sınırlamış olabileceğini savunuyor.

Bitcoin önceki düşüş dönemlerinde döngü zirvesinden yüzde 75 ile yüzde 90 arasında geriledi. Bu kez Ekim 2025 zirvesinden yüzde 50 uzaklaştı, ardından 10 gün içinde yüzde 28 toparlandı.

Zincir üstü veri de aynı yöne işaret ediyor. Notta aktarılan sahiplik verisine göre Bitcoin arzının yüzde 59'u son 12 ayda hiç hareket etmedi. Bernstein bu hareketsiz bakiyeyi, sert fiyat dalgalanmalarına rağmen varlığı elde tutmaya istekli bir sahip tabanının kanıtı sayıyor.

ABD Hazinesinin tahvil geri alımlarını 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarma planı da tabloya eklendi.

MSTR HEDEFİ 450 DOLARDAN 350 DOLARA İNDİ

Bernstein aynı notta Strategy değerlendirmesini de güncelledi. Şirket, hisse için endeksin üzerinde getiri beklentisini korurken hisse başına hedef fiyatını 450 dolardan 350 dolara indirdi.

Analistler indirimin gerekçesi olarak revize edilen Bitcoin döngü modelini ve hisselerdeki seyrelmenin hızlanmasını gösterdi.

Yeni hedef, Strategy'nin 25 Ağustos kapanışı olan 126,83 dolara göre yüzde 176 yükseliş potansiyeli taşıyor.

Bernstein'ın tahminine göre şirketin güçlenen bilançosu, yıllık faiz maliyetlerini ve imtiyazlı hisse temettülerini 3,9 yıl boyunca karşılayacak nakit sağlıyor. Bitcoin kazançlarının sürmesi ve STRC imtiyazlı hisselerinin 100 dolarlık referans değerine doğru toparlanması halinde şirket agresif alımlara yeniden başlayabilir.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 496 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 79 bin 865 dolara kadar çıkarak 80 bin dolarlık eşiğe yaklaştı. Bernstein'ın yıl sonu için verdiği 125 bin dolarlık hedef, mevcut fiyatın yaklaşık 45 bin 500 dolar üzerinde duruyor.

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