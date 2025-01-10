Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende MGC Başkanı Kaya Tepe, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Programda konuşan Tepe, 10 Ocak'ın tarihsel süreci hakkında bilgi verdi. Gazetecilerin kar kış demeden zor şartlar altında yılın 365 günü mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını belirten Tepe, "Tarihin hangi sürecine bakarsanız bakın kültürü, dini, ırkı, cinsi ne olursa olsun insanlar haber almak isterler. Haber almak en doğal haklarıdır. ve gazeteciler de bu haber alma hakkını insanlara verirler. 10 Ocak bizim için önemli; 10 Ocak, 1961 yılında gazetecilerin haklarını yasal statüye kavuştuğu tarih. Özel günler bizim için değerli. Özel günlerimize sahip çıkmazsak daha sonra savunacak bir şeyimiz de kalmaz. Zamanında elde ettiğimiz hakların savunuculuğunu bu özel günlerde yapmamız lazım. Bu özel günlerde tek kişi kalana kadar mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Taleplerimizi, ihtiyaçlarımızı söylememiz lazım. Bunu bir sonraki nesile aktarmamız lazım. En önemli görevimiz bu. Zamanında yaşanan şeylerin ne olduğunun, ne bittiğini bir sonraki nesillere aktarmanın en önemli yollarından biri de bu özel günlerimize sahip çıkmak" dedi.

"Yeni medya ile beraber vatandaş gazeteciliği tanımını ortaya çıktı"

Teknolojinin hızla değiştiğini, gazetecilerin de bu dönemde zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Tepe, "Baktığınız zaman gazeteci, ekonomik, kültürel, teknolojik, psikolojik pek çok tehditle karşı karşıya. Belki ekonomik ya da işte teknolojik gelişimleri bir şekilde aşarsınız. Bunlar çok sorun olmaz ama gazetecinin bu dönemde meslekiyle alakalı zor durumda kaldığı bir süreç var. Bu da yeni medyayla beraber yeni bir gazeteci tanımını; 'vatandaş gazeteciliği' tanımını ortaya çıkardı. Bir gecede vatandaşın biri 'benden çok iyi gazeteci olur' diyor ve sabahında gazeteci olmaya karar verebiliyor. Siz, 20-30 yıldır bu mesleği yapan bir insan olarak bir günde kendini gazeteci ilan eden bir kişiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. ve bunun karşılığında da sizin yaptığınız haberlerle, onun yazdığı şeyler karşılaştırılabiliyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman işte bu biraz gazetecinin gücüne gidiyor. ve bunun doğru olmadığını, herkesin gazeteci olmadığını, buna dikkat edilmesi gerektiğini, haberin gazetenin elinde haber olduğunu özellikle bilmemiz lazım. Vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Biz kamu adına görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bakın herkes savaştan, depremden, felaketten, olaylardan, mafyadan, terörden kaçarken, gazeteci üstüne gider. Tam tersine hareket eder. Çünkü doğasında bu vardır ve görevi budur" diye konuştu.

"Türkiye demokrasisi açısından çok büyük bir sorun"

Anadolu'da pek çok gazete, radyo ve televizyonun imkansızlıklar nedeniyle kapandığını ve basın mensuplarının işsiz kaldığını belirten Tepe, bu kurumların Basın İlan Kurumunun verdiği resmi ilanlar sayesinde ayakta kalabildiğini ifade ederek, "Basın İlan Kurumun verdiği ilanlar olmasa şu an yayın yapan gazete bulamazsınız. Belki birkaç kendi imkanı ile çıkmaya çalışan gazete olabilir ama onun dışında inanın bulamazsınız. Bu da Türkiye demokrasisi açısından çok büyük bir sorun, çok büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin yaptığı doğru ve etik değerlerden geçen haberlerden alınılmaması ve gücenilmemesi gerektiğine işaret eden Tepe, bunun bir otokontrol, bir iç denetim olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

MGC 50 yaşında

Tepe, 1975 yılında kurulan MGC'nin de bu yıl 50 yaşına girdiğini söyledi. Gurur duydukları bir meslek örgütüne sahip olduklarını dile getiren Tepe, "1975 yılında atılmış bir tohum var. O zamanki önemli meslek büyüklerimiz, önemli gazeteciler bu tohumu atmışlar. 50 yıl boyunca üyelerimiz yönetim kurulları ve önceki dönem cemiyet başkanlarımız bu görevi yüklenmişler, sırtlamışlar. ve işte 2025 yılına yılına geldiğimizde 50. yılını dolduran bir meslek örgütü olmuşuz. Artık çınar büyümüş, dalları serpilmiş, altında, gölgesinde sığınabileceğimiz, durabileceğimiz bir meslek örgütümüz olmuş. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bu anlamda da bir kez daha hayatını kaybeden meslek büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamda görev almış, emek vermiş üyelerimize, yöneticilerimize, önceki dönem başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu konuda bir kez daha basın meslek ahlak ilkelerine bağlı, tarafsız, kamu yararına her şeyi üstünde tutan, özel hayata saygın bir anlayışla çalışmaları sürdüren tüm basın kuruluşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gazeteciler fotoğraf çektirdi. - MERSİN