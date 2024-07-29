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Mersin'de Bir Kişi Uçak Ev Yaptı, 500 Bin TL Teklif Geldi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mustafa Özer Atmaca, savaş uçağı F-16'dan esinlenerek yaylada kullanmak için uçak ev yaptı. Evini gören birkaç kişi ise 500 bin TL teklif etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi savaş uçağı F-16'dan esinlenerek yaylada kullanmak için uçak ev yaptı, kendisine 500 bin TL teklif ettiler satmadı.

Çiftçilikle uğraşan Mustafa Özer Atmaca, yazın sıcağından kaçmak için yaylada kullanmak amacıyla taşınabilir ev yapmak istedi. Yaklaşık bir ay boyunca araştırma yapan Özer, savaş uçağı F-16'dan esinlendi. İşinden kalan zamanlarda çalışmaya başlayan Atmaca, 6 ay sonunda kokpiti olan uçak görünümlü evini yaptı. Atmaca, çekici yardımı ile uçak evini ilçeye bağlı Sarıaydın köyüne götürerek yerleştirdi. İlginç yapısı ile dikkat çeken Atmaca'nın güneş enerjisinden elektrik üreten, kanatları açılır kapanır olan evini merak edenler ise ziyarete gelmeye başladı. Atmaca, evini gören birkaç kişinin de almak için 500 bin TL teklif ettiğini söyledi.

"Evi F-16 tipinde yapmaya çalıştım"

F-16 savaş uçaklarını çok beğendiğine dikkat çeken Mustafa Özer Atmaca, "Ben de F-16 tipinde yapmaya çalıştım. Arkadaşlar da gördü çok beğendi. İleride daha iyisini yapacağız "dedi.

Uçak evini yaparken profil, sac, tekerlek ve yalıtım malzemelerini kullandığını aktaran Atmaca, içerisinde 2-3 kişinin yaşayabileceğini, tuvaletinden banyosuna, güneş enerjisinden elektrik üretimine kadar her şeyin bulunduğunu söyledi. Birkaç kişinin satın almak için geldiğine de değinen Atmaca, "500 bin TL teklif ettiler. Ben şu anda yaylada kullanmayı düşünüyorum. 3-4 ay burada kalsın. Sonra tekrar düşünürüz, daha iyisini yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Köy sakinleri de beğendi

Köylerinde uçak evin ilk olduğunun altını çizen Muhtar Cihan Özer, köydeki herkesin dikkatini çektiğini, fark edenlerin gelip baktığını ve beğendiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Durmuş Ulak ise, "Uçak karavan çok ilginç gerçekten. Biz de merak ettik geldik gördük yerinde inceledik. Gerçekten çok güzel" derken, gençlerden Furkan Ulak da, "Çok güzel bir şey, ben de böyle bir evde yaşamak isterdim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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