Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Bayram Dolayısıyla Mezitli Halkıyla Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Mezitli ilçesinin mahallelerini ziyaret etti, vatandaşların bayramını kutladı. Büyükşehir Belediyesi olarak oy kaygısı gütmeden ve hiçbir siyasi, dini, etnik ayrım yapmadan her vatandaşa hizmet götürdüklerini belirten Seçer, “Bizim için önemli olan, adaletli olmak ve vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmamaktır. Buna çok özen gösteriyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Mezitli ilçesinin mahallelerini ziyaret etti, vatandaşların bayramını kutladı. Büyükşehir Belediyesi olarak oy kaygısı gütmeden ve hiçbir siyasi, dini, etnik ayrım yapmadan her vatandaşa hizmet götürdüklerini belirten Seçer, "Bizim için önemli olan, adaletli olmak ve vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmamaktır. Buna çok özen gösteriyoruz" dedi.

Başkan Seçer, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Mezitli ilçesinin mahallelerini gezdi, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Seçer, ziyaretlerinde mahalle halkından ve muhtarlardan gelen talepleri dinlerken, gerekli notları da bürokratlarına aldırdı. Başkan Seçer, bir günde 6 mahalle ziyareti yaparak Kaleköy, Kuyuluk, Merkez, Eski Mezitli, Esenbağlar ve Davultepe mahallelerini gezdi. Seçer mahalle ziyaretlerinin yanı sıra yol incelemesi de yaparak Büyükşehir Belediyesi tarafından 2. Çevre Yolu 1. Etap 1. kısımda yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Başkan Seçer'e ziyaretlerinde, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, meclis üyeleri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratları eşlik etti.

Seçer'in ilk ziyareti Kaleköy Mahallesi'ne oldu. Ziyarette, deprem sonrası Kahramanmaraş'tan Mersin'e gelen bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeler için yapılan hizmetler için Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti. Ziyarette konuşan Seçer, Kurban Bayramı'nın Mersin başta olmak üzere Türkiye'ye huzur getirmesini diledi. Ziyarette bir araya geldiği depremzede vatandaşa da geçmiş olsun dileklerini ileten Seçer, şunları söyledi:

"Ülkemizi derinden üzen bir afet yaşandı ama bu büyük bir felakete dönüştü. Deprem 10 ilde meydana geldi ama Mersin yıkım olan 10 ildeki vatandaşların yaşadığı acıyı yaşadı. Çünkü her bölgede buraya insanlar geldi, onların acılarını derinden hissettik. Mersinli hemşerilerimle onur ve gurur duyuyorum. Mersin herkesi kucaklar. Burası güzel, sevgi dolu ve geleceği olan aydınlık bir kent."

Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak oy kaygısı gütmeden ve hiçbir siyasi, dini, etnik ayrım yapmadan her vatandaşa hizmet götürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan, adaletli olmak ve vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmamaktır. Buna çok özen gösteriyoruz. Muhtarlarımız, belediyemizle çalışırken bunu gözlemliyorlar. Asla bir muhtarımıza 'Senin köyünden az oy çıktı, çok oy çıktı' demeyiz. Oranın bir hizmete ihtiyacı varsa, aciliyet sırasına göre vatandaşın mağduriyetinin ortadan kaldırılması için öncelenecek hizmetler varsa onları yaparız. 4 yıllık görev süremizde hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir Belediye'miz Mezitli halkına bu yönde hizmetlerini esirgemedi."

İmar konusunda Mezitli'nin diğer ilçelere göre 4 yılda süratli bir yol aldığına dikkat çeken Seçer, Büyükşehir'in çalışma kapsamında olan 1/5000'lik planların tamamının, 1/1000'lik planların ise birçoğunun bittiğini aktardı. Seçer, şunları kaydetti:

"Bu anlamda imar konusunda işini bitiren belediyelerin en başında geliyoruz. Ancak burada lokal sorun var. Karşılıklı uzlaşıyla bu bölgeye uygun, burada yaşayan kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çalışmalar gerekiyor. Bu da muhtarın takibi, Mezitli Belediye Başkanı'mızın ilçe belediyesi uhdesinde yapacağı çalışma, daha sonrasında da Büyükşehir'in sağlayacağı katkıyla olur. Biz her türlü desteği vermeye açığız."

Kaleköy'ün tarımsal üretimin yoğun olduğu bir bölge olduğunu ve bunun için yapılacak çalışmalarda yol hizmetlerini öncelediklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"Çiftçiler, yolu olmasa tarlasına gidemez, ürününü şehre götüremez. Grup yolları ve ana yollar Büyükşehir'e ait. Ara yollar da ilçe belediyesine ait. Biz, kendi aramızda da yardımlaşarak katkı sunabiliriz. FRIT II kapsamında 17 milyon euroluk bir hibe alındı. Biz bunların çalışmasını yaparken buranın maliyeti yükseldi. İhaleye çıktık, kimse bu ihaleye teklif dahi yapmadı. Çünkü maliyetler iki kat yukarı çıkmış. Biz de etaplara böldük, Onun da ihalesi önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacak ve içme suyu şebekeniz topyekün değişecek."

Çalışmalara başlamadan bir yıl öncesinde Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi'nin, TEDAŞ, Sular İdaresi, telekom veya doğal gaz şirketleri gibi kurumlara yazı göndererek, kanalizasyon, içme suyu yağmur şebekesi gibi çalışmaları varsa bunların kendilerine bildirilmesi gerektiğini, kurumların çalışmalarını bitirdikten sonra Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın altyapı çalışmalarına geçtiğini söyleyen Başkan Seçer, "Bize haber verilmediği takdirde bu kurumların altyapı çalışmalarını bozmaması adına izin vermiyoruz. Yoksa vatandaşlardan çok şikayet alıyoruz. Bizler Mersin'e yeni yollar yapıyoruz, herhangi bir kurum gelip 6 ay sonra onu bozmak istediğinde 'Yok' diyoruz. O devirler bitti. Biz gelecek yılın programını bir önceki yıldan belirliyor ve netleştiriyoruz. Projenin 500 milyonluk kısmı hazır" diye konuştu.

272 tane yeni otobüs aldıklarına ve Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağladıklarına işaret eden Başkan Seçer, "Öğrenci abonmanı sayesinde çocuklar, 1 TL'ye otobüslerden faydalanıyor. Vatandaşın faydalandığı bütün otobüslerimiz yeni. Toplu taşımada harcadığımız her 100 liranın 82 lirasını kendi bünyemizden, 18 lirasını yolcudan karşılıyoruz" dedi.

Planlama dahilinde otobüs güzergahlarının düzenlendiğini kaydeden Başkan Seçer, yolcu yoğunluğuna bağlı olarak otobüs seferlerinin düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Ziyarette vatandaşlardan gelen istek ve soruları yanıtlayan Seçer, ilaçlama konusu ile ilgili gelen taleplere istinaden, kent genelinde yaz kış düzenli ilaçlama yaptıklarını paylaştı. Büyükşehir olarak bu konuda hassasiyet gösterdiklerini, ancak vatandaşların da aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğine dikkat çeken Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın azami dikkat göstermesini rica ediyoruz. Sakatatları kaldırıp yol kenarına, çöp kutularının içine atmayın. Bunlar sinek ve mikrop üretir. Her gün burada ilaçlama yapsak yine öldüremeyiz. Bu konuda da sizlerin dikkatli olması gerekiyor. Sizlerin yardımını istiyoruz. Biz, emin olun düzenli ilaçlama yapıyoruz."

Başkan Seçer, Kaleköy'ün ardından ise Kuyuluk Mahallesi'nde de esnaf ziyareti yaparak vatandaşların bayramını kutladı. Esnaf ziyaretinde dükkanları tek tek dolaşan ve vatandaşlarla selamlaşan Başkan Seçer'e esnaf da ilgi gösterdi. Başkan Seçer, Kuyuluk Mahallesi'nin ardından Merkez Mahallesi'ni ziyaret ederek, kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı. Merkez Mahallesi halkının da halini hatırını soran Seçer, vatandaşların taleplerini dinledi.

Seçer, ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Çevre Yolu 1. Etap 1. kısımda yapılan çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulunarak Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seçer, bu çalışmanın çok önemli bir arter olduğunu vurguladı.

Başkan Seçer, yol incelemesinin ardından ise Eski Mezitli Mahallesi'ne geçti. Burada mahalle halkından gelen talepleri yanıtlayan Seçer, Eski Mezitli Mahallesi'ndeki içme suyu şebekesinin 'Büyük Mezitli Projesi' kapsamında yenileneceğini ve projenin gelecek aylarda tamamlanacağını duyurdu.

Seçer mahalle ziyareti çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Eski Mezitli Grup Amirliği'ni de ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma şoförlerinin bayramlarını kutladı.

Seçer, Eski Mezitli Mahallesi'nin ardından ise Esenbağlar Mahallesi'ne geçti. Esenbağlar Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, talepleri dinledi, halkla sohbet etti. Seçer, vatandaşlar tarafından TOKİ'nin yol açtığı söylenilen kanalizasyon ve içme suyu sorunlarını dinleyerek, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olmadığını, ancak Büyükşehir Belediyesi olarak bir çalışma yapıp, çözüm için yapabilecekleri çalışmalara bakacaklarını söyledi.

Seçer'in Mezitli ilçesinde yaptığı mahalle ziyaretlerinin sonuncusu ise Davultepe Mahallesi'ne oldu. Seçer, vatandaşlar tarafından 'En Büyük Başkan' sloganları ile karşılandı. Davultepe ziyaretinde İstiklal, 75. Yıl, Anayurt, Tece ve Cumhuriyet mahallesi sakinleri ile muhtarları da yer aldı.

6 Şubat depremleri sonrası çok fazla insanın Mersin'e göç ettiğini aktaran Seçer, şunları belirtti:

"Artan nüfusun getirdiği ihtiyaçlar da artıyor. Belediye olarak çok daha fazla sorumluluk almak zorunda kalıyoruz. Yeni yollar, yeni kanalizasyon sistemleri, içme suyu şebekeleri, yeni okullar, sağlık ocağı ve hastaneler gibi kamu kurumlarının yeni yatırımlar yapmasını gerektiren insan ihtiyaçları söz konusu. Planlı yapılanmayı Mezitli'de sürdürüyoruz. Mezitli Davultepe, Mersin'in en batı ucundaki semtlerden, bölgelerden bir tanesi. Burada ulaşım sıkıntılı ama biz yeni ulaşım kanalları açmaya devam ediyoruz. Bize emanet ettiğiniz vatandaşın hakkını hukukunu korumakla görevliyiz. Bizler milletimizi seviyoruz. Daha önceden yanlış yapılan icraatlardan dolayı kalan milyonlarca lira eski dönem borçlarını bitirdik. Meclislerimizde sürekli anlatıyorum, açıp izleyin. Gecemizi gündüzümüze katarak, kaynaklarımızı israf etmeden en doğru yatırımları yapma arzusuyla Mersin halkına hizmet ediyoruz."

Ziyaretinde, çocuklara ve gençlere bayram müjdesi veren Seçer, Türkiye'nin en büyük planetaryumunun yer aldığı İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te çocuklar ve gençlerin hizmetini açacaklarını açıkladı.

Bayram boyunca mahalle ziyaretlerine ara vermeyeceğini de sözlerine ekleyen Seçer, sözlerine şöyle son verdi:

"Görevimize aşığız, yerimizde duramıyoruz. Tatil aklıma bile gelmiyor. Bu ülke güzel, bu ülke Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun gibi düşünenlerin bize armağanı. Atalarımızın, bu uğurda çalışan, alın teri döken, hatta savaş meydanlarında kan döken büyükbabalarımızın emaneti. Ülkemizi seviyoruz. Sizleri seviyor sayıyoruz."

Seçer'in mahalle ziyaretlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.