Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara: "Kamu İşvereninin Sesimizi Duymasını, Gereğini Yapmasını Bekliyoruz"

ESRA NUR PERVAN

Memur-Sen Trabzon Şubesi, hükümetin 7. Dönem Toplu Sözleşmesi için zam teklifini protesto etti. Şube Başkanı Mehmet Kara, "Toplu sözleşme masasında da bugün burada da sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Kamu İşvereninin de sesimizi duymasını, gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi.

Memur- Sen, hükümetin 7. Dönem Toplu Sözleşmesi için zam teklifini eş zamanlı olarak ülke genelinde protesto etti. Memur-Sen Trabzon Şubesi de Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Mehmet Kara, şunları söyledi:

"TEKLİFİMİZİN HAKLILIĞINI HALA ANLAYABİLMİŞ DEĞİL"

"Sorumluluğumuz bilinciyle, emeğimizin hakkını savunmak, sesimizi duyurmak için bugün burada olduğu gibi 81 ilimizden kamuoyuna ve toplu sözleşme masasına sesleniyoruz. Memur-Sen ve 11 yetkili sendikamızla 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde masaya sunduğumuz gerçekçi tekliflerimize karşı, kamu işvereninin verdiği yetersiz teklifleri protesto ediyoruz. Kamu işvereninin, masanın emek tarafının sesini duymadığını düşündüğümüz için 81 ilden sesimizi yükseltmek üzere bugün buradayız. Buradan, sorunların çözüleceği yer toplu sözleşme masasıdır sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz, 2 yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz. Maalesef kamu işvereni bizim beklentimizi ve teklifimizin haklılığını hala anlayabilmiş değil. Kamu işvereni ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25'e çıkarmıştır. Bu ne demektir? Sorunlarınız çözülmesin, enflasyon baskınız devam etsin, maaş artışlarınızı enflasyon farkı belirlesin demektir. Teklif, bu haliyle, Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır. Şimdi kısa bir ifade ile bu durumu özetlemek istiyorum. Kamu işvereni diyor ki; 2023 yılında enflasyon yüzde 58'e çıkacak. Kamu görevlisi yüzde 25 enflasyon farkı alacak. Peki 2024 yılı için beklenti olan yüzde 33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor. Neden teklif hala beklentinin bile yakınına ulaşmıyor? Bu durum kamu işvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir.

"MEMURUN REFAHININ YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Kamu işvereninin bu teklifi ne rasyonel ve ne de gerçekçidir. Müzakere, zaman kazanma zemini değildir. Strateji uygulayarak çözümsüzlüğe sevk etmek değildir. Biz, kamu işvereninin ayakları yere basan teklifini, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Refah payı dedik, ses yok. En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltinsin dedik, ses yok. Emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik, ses yok. Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz, üstelik, siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok. Bu hususların yanı sıra; şeflerin, müdürlerin ücret skalası bozuldu, düzeltilsin dedik, ses yok. Mühendisler büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor dedik, ses yok. Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu, bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır dedik, yine ses yok. Diğer taraftan, akaryakıta gelen zamlar, ulaşıma gelen artışlar hepimizi zorluyor, Emtia ürünlerindeki fiyat artışları, insaf sınırını aşan kiralar geçim sıkıntımızı büyütüyor. Sabit gelirliler olarak, alım gücümüz düştü, her geçen gün sosyal maliyet artıyor, psikolojik maliyet aklımızı, enerjimizi sömürüyor. Bu verilerden hareketle açıkça deklare ediyoruz. Kamu İşvereninin öngörüleri tutmuyor. Enflasyona ezilen değil, enflasyonu ezen bir adım için 'refah payı' uygulaması artık şarttır. Onun için, sözü fazla dolaştırmadan, maliye söylemlerine sığınmadan, hazırladığımız gerçekçi ve rasyonel tekliflere kamu işvereninden gerçekçi revizeler bekliyor, memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz.

"KAMU İŞVERENİNİN DE SESİMİZİ DUYMASINI, GEREĞİNİ YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Seçim Beyannamesi'ni açıklarken ifade ettiği 'enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz' vaadi masada hayata geçirilsin. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur! Güçlü memur için de refah payı şart. Onun için Memur-Sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz; alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin. Memur-Sen ailesi olarak, sorumluluklarımızın bilincinde bir kitleyiz. Biz ülkemiz, milletimiz, vatandaşımız, ne zaman zorda kalsa; yaşadığımız sorunlarda, doğal afetlerde, bu ülkenin ve aziz milletimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toplu sözleşme masasında da bugün burada da sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz. Kamu İşvereninin de sesimizi duymasını, gereğini yapmasını bekliyoruz."