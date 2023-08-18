Melikgazi'den Kayseri havacılığına 75 milyon TL'lik yatırım

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapılacak ve yaklaşık maliyeti 75 milyon TL olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temel atma töreni, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapılacak ve yaklaşık maliyeti 75 milyon TL olan Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin temel atma töreni, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayer Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, hayırsever Mehmet Altun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılacak okulun yaklaşık 75 milyon TL maliyeti olduğunu ve Kayseri'nin havacılıkta yarım kalan hikayesini devam ettireceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ben Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizi yaklaşık 2 sene önce pandemi döneminde toplamıştı. Mehmet Altun amcanın bir hayır yapacağını, 20 okul ve 1 cami yapacağını bunun bir kısmının da Kayseri'de olacağını söylemişti. Bu hayırlar Milli Emlak vasıtasıyla biz yatırımı yapacağız daha sonra arsayla takas edeceğiz belli formüller geliştirdi, protokoller yaptık ve okulların 3 tanesinin temelini atmıştık. Havacılık lisesi hem imar planıyla, hem çizimiyle hem diğer izinleriyle farklı bir proje olduğu için çok daha üzerine eğilmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla yaklaşık 70-75 milyon TL'ye mal olacak. Türkiye'nin en önemli meslek liselerinden bir tanesini inşallah buraya kuruyoruz. Tabi Kayseri tarihine baktığımızda ben 10 sene öncesine kadar Kayseri'deki tayyare fabrikası nasıl kurulmuş, daha sonra neden kapatılmış bilmiyordum. Onları öğrendim ve tayyare fabrikasının bünyesinde de 1926'da bir çıraklık okulu kuruluyor ve buradan mezun olanlar hakikaten Kayseri sanayisinin en önemli yatırımlarını yapan sanayiciler oluyor daha sonrasında. Kayseri'ye sanayicilik açısından TOMTAŞ büyük bir başlangıç yapıyor. İlk elektrik burada kullanılıyor, ilk raylı sistem burası için döşeniyor, ilkler hep burada oluyor. Daha sonrasında tayyare fabrikası uçak bakım merkezi haline geliyor. Burada tabi hem bakanımıza hem Mehmet Altun ağabeyimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Burası Türkiye açısından son derece önemli bir tesis. Aynı zamanda da burada Erciyes Üniversitesi'nde sivil havacılıkla ilgili meslek yüksek okulu da şimdi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi oldu. İnşallah oranın da büyük katkısı ve lise ile iş birliği içerisinde hem hava ikmal hem de üniversitemiz buraya bir destek verecek. Kayseri'nin inşallah yarım kalan hikayesi burada tekrar devam etmeye başlayacak." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayseri endüstri ve ticaretin merkezi diyoruz. 4 tane organize inşallah 5. yolda, sera organizemiz inşallah kısa zamanda hayata geçecek. İhracatımız, üretkenliğimiz ve çalışkanlığımızla Kayseri insanı bir başka diye herkes takdir ve dua ediyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında daha da iyi noktalara taşınacağı kanaati ile Kayseri'mizi havacılığın bir üssü haline getirmek, bakım merkezi, imalatları ve en önemlisi teknik elemanların yoğun olarak eğitimli, donanımlı Kayseri'den hem ülkemize hem de dünyaya hizmet eden yaklaşım içerisinde yetişmesine vesile olacağına inandığımız bu önemli ve anlamlı çalışmadan dolayı değerli başkanımıza ve ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise "Hayırseverlerimizin yapmış olduğu bu güzellikler şehrimizin kalkınmasına, gelişmesine, insan kaynağımızın daha da ötelere gitmesine çok ciddi katkılar yapıyor ve çok önemli destek oluyor. Biz sayın büyüğümüze sağlık afiyet dolu hayırlı uzun ömürler diliyoruz" dedi.

Vali Gökmen Çiçek de, "Bu lisenin Kayseri'de olması tarihsel açıdan havacılıkta Türkiye açısından çok büyük önemi olan Kayseri'de olmasının bizim için ayrı bir mutluluğu var. Bu okulun burada olmasında ve inşaata kısa bir süre içinde başlanmasında varını yoğunu bu topraklara harcamasından dolayı ben de Mehmet Altun amcamıza çok teşekkür ediyorum. Ben bu duygularla herkese saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yapılan işlerin hayırseverlerin destekleri ile gerçekleştiğini söyleyerek, "Bugün burada atacağımız okul temelinin inşaatının inşallah kısa sürede bitmesini, evlatlarımızın burada hayırlı bir eğitim alıp daha sonra bu millete hizmet etmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün sabah başladık, önce madde bağımlısı çocukların tedavi olacağı bir merkez yaptırmak için. Herhalde 100 milyondan fazla gidecek. Kendi aramızda önce para topladık. Allah razı olsun birçok insan önce para verdi inşaatın temelini attık. Çok hayırlı bir iş ve devam ediyor. Öğlen gibi tıp fakültemize geldik ve bir sunum yaptılar. Oradaki derslikler, laboratuvar bayağı eskimiş. Ona da İstanbul'dan gelen hayırseverlerimiz söz verdiler. 108 milyon lira dediler aklımda kalanı söylüyorum. Poliklinikler yapılacakmış 1 milyon dolar gidiyor yani 25-30 milyon gidiyormuş. Ona da peki dediler. Şimdi geldik burada yine bir lise yapılıyor hem de çok anlamlı bir lise yapılıyor. Onun da parası yine hayırseverler tarafından karşılanıyor. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Cenab-ı hak onlara uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada güçlü olmak mecburiyettir"

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü olmanın mecburiyet olduğunu söyleyerek, "Son 20 yıl içerisinde o kadar güzel atılımlar yapılıyor ki dün paramızla İHA istediğimizde Amerika burnunu kıvırıyordu. AB üyesi ülkelerin bir çoğu bize Kıbrıs Harekatı'ndan sonra silah ambargosu uygulamışlardı silah vermiyorlardı ve paramızla dahi en elzem olan silahlarımızı alamıyorduk. Aradan yıllar geçti. Çok şükür bu milletin evlatları çalıştılar, şimdi gökyüzünde bizim İHA'larımız SİHA'larımız TİHA'larımız uçuyor. En önemli ihracat kalemlerimizden birisi olmaya başladı. Dünya şu anda bizden bunları istiyor. Uydularımız artık gökyüzünde geziyor ve çok şükür artık ülkemiz sağa sola rica eden, el açan bir ülke olmaktan çıktı, bugün kendi kendine yeten, savunma sanayide çok önemli yatırımlar yapan bir ülke haline geldi. Bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var o da güçlü olmak. Güçlü olmak bir mecburiyettir" dedi.

"PKK'lılar ve FETÖ'cülerle bir araya gelmeyelim yeter"

Vatandaşların PKK ve FETÖ'nün uzantılarına yüz vermemesi gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnsanlar farklı düşünebilirler, farklı partilere oy verebilirler. Seçimlerde insanların tercihleri farklı olabilir ve yaşam tarzları da neyi tercih ederlerse başımızın üzerinde yerleri var diyoruz. Fakat ikide bir durmadan uyarıyoruz ne olur PKK'lı köpeklere yüz vermeyin. Onların siyasi uzantılarını azdıracak şekilde onları cesaretlendirmeyin. FETÖ'cü köpeklere yüz vermeyin. Onların günümüzdeki uzantılarını azdıracak şekilde sağda solda bulundurmayın. Milli olun, yerli olun. Diyorlar ki size oy verenler işçiler, köylüler. İşçiler, ırgatlar, çalışanların başımızın üzerinde yeri var. Allah bizi o PKK'lı katillerle Amerika'nın kucağına gidip hainlik yapan köpeklerle bir araya getirmesin yeter. Biz işçilerle, amelelerle, kardeşlerimizle bir araya gelelim ama o kötü insanlarla bir araya gelmeyelim. Bu dünyaya değer."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hayırseverler tarafından butonuna basılarak temel atma gerçekleştirildi. - KAYSERİ