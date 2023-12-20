Marmaris'te 'İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm' Paneli Düzenlendi

Marmaris'te 'İklim krizi ve sürdürülebilir turizm' konulu panel yapıldı Marmaris Ticaret Odası tüm dünyayı etkisi altına alan ve turizm sektörünü oldukça yakından ilgilendiren 'İklim Krizi' ile ilgili bir panel düzenledi.

Marmaris'te 'İklim krizi ve sürdürülebilir turizm' konulu panel yapıldı

MUĞLA - Marmaris Ticaret Odası tüm dünyayı etkisi altına alan ve turizm sektörünü oldukça yakından ilgilendiren 'İklim Krizi' ile ilgili bir panel düzenledi.

Turizm danışmanı Başak Erel'in moderatörlüğünü yaptığı iki bölümden oluşan interaktif İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm konulu panele ilçe protokolü yanı sıra turizmciler de yoğun katılım sağladı. MTO başkanı Ayhan panelde 'Dünya'nın İncisi Marmaris son birkaç yılda yaşadığı orman yangınları, sel, hortum, iri ve şiddetli dolu yağışı, hatta lapa lapa kar yağışı ile iklim krizi karşısında büyük bir sınavdan geçiyor' dedi.

Marmaris Siteler Mahallesinde bir otelin konferans salonunda gerçekleşen panelde, Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam ve kurum müdürlerinin de katılım sağladı. Konferans salonu girişinde ilçede yaşanan yangın ve sel felaketlerinden oluşan fotoğraflar davetlilere sergilendi.

Turizm danışmanı Başak Erel'in moderatör, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Doç. Dr. Mehmet Bahar ve mimar sanayici dalgıcı Ali Enes Edis konuşmacı olarak yer aldığı panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Kaymakam Nurullah Kaya panel açılış konuşmalarında İklim krizi ile ilgili sözlere yer verdi.

'Marmaris iklim krizi karşısında zor bir sınavdan geçiyor'

Panelin açılış konuşmasını yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan 'Stratejik konumu, bereketli toprakları, eşsiz doğası ve iklimi ile tarih boyunca birçok kadim uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Dünya'nın İncisi Marmaris, son birkaç yılda yaşadığı orman yangınları, sel, hortum, iri ve şiddetli dolu yağışı, hatta lapa lapa kar yağışı ile iklim krizi karşısında büyük bir sınavdan geçiyor. 2021 yılında yangınlarla kavrulduk, 2022 tarihin en soğuk kış mevsimi derken, 2023 yılı tarihin en kurak yıllarından biri olarak kayıtlara geçti. Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması, karbon ayak izi, sera gazı salınımı gibi tabirlere yeni aşina olmaya başlamışken, maalesef geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri küresel ısınma devrinin bittiğini artık küresel kaynama çağının başladığını ilan etti. Artık dünya iklimsel nedenlere bağlı göç hareketleri ile karşı karşıya. 2008 ve 2013 yılları arasında dünya üzerinde iklimsel nedenlerle göç eden insan sayısı 166 milyon iken, savaş ve zulüm nedeniyle göç eden mültecilerin sayısı 30 milyon" dedi.

Ayhan konuşmasının devamında 'Diğer taraftan, turist bağımlı bir ekonomi modelinin hakim olduğu ilçemiz açısından baktığımızda, bacasız sanayi olarak tabir edilen turizm sektörünün küresel ısınmaya ne gibi bir zararı olabilir diye düşünenler için de haberler kötü, sektör o kadar masum değil. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 11'i turizm faaliyetlerinden kaynaklanıyor ve bu oranın 2050 yılında iki katına çıkması bekleniyor. İklim krizinin sadece çevresel etkileri ile değil, sosyal ve ekonomik etkileriyle de önümüzdeki günlerde yüzleşeceğimiz gerçeği maalesef kaçınılmaz. İşte bu nedenlerle Marmaris, özellikle yangınlardan bu derece muzdarip iken, yaşayanından ziyaretçisine kadar tüm bileşenleriyle destinasyonu sürdürülebilir kılmak için bir yol haritası çizmek, uyum için seferber olmak ve küresel ısınmayı azaltıcı tedbirlerin bir parçası olmak zorunda" sözlerine yer vererek 'Küresel iklim krizini Marmaris olarak önleyemeyeceğimizin farkındayız. Ancak etkilerini en aza çekmek ve etki sürecini mümkün olduğunca öteleyebilmek adına hepimiz sorumluluğumuzu bilmek ve uygulamakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.

'Biz bu dünyada çocuklarımızın torunlarımızın emanetçisiyiz'

Panel açılışında konuşan belediye başkanı Mehmet Oktay " İklim krizinin izlerini acı bir şekilde yaşadığımız Marmaris'te Yangın ve sel felaketlerin ardından tüm kurumlar ile işbirliği içinde yaralarımızı sarmaya çalıştık. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 500 bin ton atık topladık. Tabii ki küresel iklim krizi ile ilgili eğitimin şart olduğunu, kurumların üzerine düşen görevlerinin yanı sıra vatandaşlarında bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler yaşadığımız yer yüzünde kiracıyız, çocuklarımızın torunlarımızın emaneti ve biz bu bilinçten hiçbir zaman uzaklaşmama durumundayız' dedi. Başkan Oktay ayrıca özellikle yangınların ardından, kış mevsimin yağan sağanakla beraber dağlardan inen toprakların deniz kirliliğine yol açtığını ve denizlerin dibinde alüvyon birikimine sebebiyet verdiğini belirtti.

'Küresel iklim krizi derken artık tam da bugünden bahsediyoruz'

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya 'İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm ' konulu panelde yaptığı konuşmada 'Küresel iklim krizi derken artık uzak bir gelecekte yaşanabilecek felaketlerden değil tam da bugünden bahsediyoruz. Bugün adını sıkça duyduğumuz küresel iklim krizi, beraberinde getirdiği yıkıcı doğal afetler sebebiyle, tüm dünyayı acil eylem planları oluşturmaya sevk etmektedir. Sürdürülebilir bir dünya ve yeşil bir gelecek için, içinde bulunduğumuz küresel iklim krizini ve sebeplerini bilmek hayati bir önem taşımaktadır. İklim krizinin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizme olan etkisi bir gerçek. Turizmin, İlçemizin en büyük geçim kaynaklarından biri olduğu gerçeği karşısında sürdürülebilir turizm bizim için çok daha önemli bir anlam ifade ediyor ve turizmin daha sürdürülebilir bir hale gelmesi, turizm sektörünün bir bütün halinde çalışması açısından gerekli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor" sözlerine yer verdi.

Panel açılış konuşmalarının ardından turizm danışmanı Başak Erel moderatörlüğünde, bir üniversitenin İklim Değişikliği Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilir Turizm Programı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Bahar ve 1953 yılında Çanakkale Boğazı'nda batan ve enkazı halen 85 metre derinlikte bulunan tarihi Dumlupınar Denizaltısına ilk dalışı yapan Türk su altı dünyasının en önemli isimlerinden Mimar-Sanayi Dalgıcı Ali Enes Edis, davetlilerin de katılım sağladığı panelde sunum ve bilgilendirmeler yaptılar.

Yaklaşık 3 saat süren 'İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm ' konulu panelin ikinci kısmında ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından konaklama tesislerine zorunlu kılınan Sürdürülebilir Turizm Programının detayları ve sektöre etkisi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.