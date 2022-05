Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi: "Başarımızı Kimse Görmüyor"

ÇELEBİ, KIRIKKALE (ANKA) -

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, 11 yıldır Malatya'da kadınları futbolda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu çocuklar da güzel ve kaliteli giyinsinler. 110 kız çocuğumuz burada spor yapıyor. Geleceklerini garanti altına alıyoruz. Hepsinin eğitimlerini destekliyoruz. Başarımızı kimse görmüyor, kimse gelip bizimle konuşmak istemiyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 3.Ligi K Grubu'nu 8'de 8 yaparak, namağlup zirvede tamamlayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 19-22 Mayıs arasında yapılacak 2. Lige yükselme Play-off maçlarında mücadele edecek. İyi bir sezon geçiren ve kayıpsız olarak grubunu lider tamamlayan sarı siyahlılar, Play-off müsabakalarının hazırlıklarını Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Sahada aralıksız sürdürüyor.

"ÖĞRETMEN BAŞKAN KIZ ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIYOR"

İngiltere'nin dünyaca ünlü gazetesi The Guardian'ın yaptıkları çalışmalardan etkilenerek, gündeme taşıdığı Spor Kulübü'nde birçok kadın sporcu üniversiteli oldu. Kız çocuklarının eğitimlerini destekleyen ve yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle onların gelişimlerine katkıda bulunan kulüp, herhangi bir destek görememesine karşın varlığını sürdürmeye çalışıyor. 11 yıl önce kurulan ve Malatya'nın tek kadın futbol takımı olan kulübün öğretmen olan başkanı Doğan Çelebi, normal sezonu çok iyi geçirdiklerini söyledi. Altyapıya önem veren bir takım olduklarını dile getiren Çelebi, "Malatyalı kızlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Aslında bu başarının geleceği 5 kızımızın U17 Kadın Milli Takımına çağrılmalarından belliydi. Çünkü takım olarak çok çalıştık ve bu çalışmalarımızın karşılığını aldık" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMİYORUZ"

Kulüp olarak futbolun dışında sosyal projelere de önem verdiklerini kaydeden Çelebi, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı hayata kazandırdık. Lisanslı 110 oyuncumuz var. Türkiye'de en çok lisanslı oyuncuya sahip olan takımız. Malatya bayan futbolunu gerek Türkiye gerekse de dünyada hem yaptığı belgesellerle hem de yaptığı proje ve çalışmalarla tanıttı, tanıtmaya da devam ediyor. Ama Malatya'da yönetimde mi bir sıkıntı var anlamıyoruz. Biz sıkıntıyı kendimizde aramaya başladık. Herhangi bir destek göremiyoruz."

"NASIL KONAKLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çelebi, Play-off maçlarına gideceklerini ancak her zamanki gibi yine destek göremediklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz kimseden para istemiyoruz. Play-off maçlarına gideceğiz, 4 gün konaklamamız var, bunu nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bu çocuklar ne yiyecek, nerede kalacak diye düşünen yok. Biz kendimize göre bir planlama yaptık ama bu çocuklar neden daha iyi bir yerde kalmasın? Malatyalı çocuklar burada mücadele ediyorlar. Doğan Çelebi olarak ben gidip o otellerde kalmayacağım, Malatya Bayanlar Spor Kulübü olarak gidip kalacağız. O nedenle neden iyi bir otelde kalmasınlar, neden daha iyi beslenmesinler? Belki de bu durum hayatlarının dönüm noktası olacak.

"RAKİPLERİMİZİN OTOBÜSÜ VAR, BİZ ZORLA DEPLASMANA GİDİYORUZ"

Diğer takımlar kendilerine verilen otobüs ve yöneticileriyle birlikte maçlara geliyor. Biz deplasmana gidiyoruz, tayini çıkmamış beden eğitimi hocamız bir de ben başlarında durup, çocuklarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Artık bu çocuklara birilerinin güvenip, sahip çıkması lazım. Yerel yönetimlerle görüştüğümüzde de bunu söylüyoruz, bize para vermeyin, biz dilencilik yapmıyoruz. Bu çocuklarda güzel ve kaliteli giyinsinler. 110 kız çocuğumuz burada spor yapıyor. Geleceklerini garanti altına alıyoruz. Hepsinin eğitimlerini destekliyoruz. Başarımızı kimse görmüyor, kimse gelip bizimle konuşmak istemiyor. Biz her şeye rağmen elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Birkaç arkadaşımız bizimle temasa geçti. Belki onlarla ileriye yönelik bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ama hiçbir umudumuz yok. 11 yıldır her türlü emeği vermemize karşın emeğimizin karşılığını bir türlü alamadık. Her ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz. Bu kızlarımızı yüzüstü bırakamayız."