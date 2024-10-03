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İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

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İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan kaçan farklı ülkelerden yaklaşık 1000 kişi, Mersin'deki Taşucu Limanı'na geldi. Lübnan'dan çıkışlarını sağlayan Türkiye'ye teşekkür eden yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından Lübnan'da yaşayan başka ülke vatandaşları, havayolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşçu Limanı'na gelmeye devam ediyor. Daha önce iki gemiyle Taşucu Limanı'na gelen çok sayıda kişi, buradan ülkelerine gitti. Bugün ise aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu farklı ülkelerden 320 kişinin bulunduğu gemi limana girdi. Savaştan kaçan yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"ÜLKEMİZE GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDIK"

Savaştan kaçıp deniz yoluyla Türkiye'ye ulaşan Gülsüm Sak, patlamalardan ötürü korktuklarını belirterek, "Özellikle çocuklarımız çok korktu. Biz de o nedenle ülkemize geri dönmek zorunda kaldık. Beyrut'ta ikamet ediyorduk. Evimiz yüksek bir tepede bulunuyor. Bombaları gördük, çok korktuk" dedi.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

"HER YAN KAN GÖLÜ"

Çalışmak için Samsun'dan Lübnan'a giden ve savaşın ardından dönmek zorunda kalan Baki Çidem, iki farklı ülkenin savaşında ölmemek için döndüğünü ifade ederek, "Çalışmak için gitmiştim. Her yerde bombalar patlıyor. Kaldığımız otelin yanında da bombalar patladı. Yaşananlar TV'de görüldüğü gibi değil, her yan kan gölü. Dağlarda saklanmak zorunda kaldık.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

Bir savaşta öleceksem kendi ülkemde ölmek isterim. İki farklı ülkenin savaşında ölmemek için dönmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

Pasaport işlemlerinin ardından Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanan yabancı uyruklu yolcular ise, Lübnan'dan çıkışlarını sağlayan Türkiye'ye teşekkür ettiler.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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