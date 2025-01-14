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Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

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6 Ocak'ta ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a gözdağı vermek için balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore bir kez daha ortalığı karıştırdı. Japon Denizi istikametine doğru birden çok kısa menzilli balistik füze fırlatan Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya'yı alarma geçirdi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi "Bölgenin güvenliği büyük tehdit altında" açıklamasında bulundu.

Son zamanlarda Rusya ile sürdürdüğü askeri işbirliği ile gündeme gelen Kuzey Kore, bir kez daha Güney Kore ve Japonya'yı alarma geçirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

250 KİLOMETRE MESAFE KAT ETTİ

Saat 09.30 dolaylarında Kuzey Kore'nin Jagang eyaletindeki Ganggye bölgesinden ateşlenen füzelerin yaklaşık 250 kilometre mesafe kat ettikten sonra denize düştüğü aktarılırken, fırlatılan füze sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Japonya hükümeti hasar rapor edilmediğini açıkladı.

Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

JAPONYA HÜKÜMETİ DOĞRULADI

Öte yandan Japonya hükümeti de Pyongyang'ın son füze denemesini doğruladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi gerçek zamanlı veri paylaşımı da dahil olmak üzere Japonya, ABD ve Güney Kore arasındaki 3'lü işbirliğinin sürdüğünü belirterek, "Bu noktada kesin bir değerlendirme yapamıyoruz. Ancak, Japonya topraklarına veya münhasır ekonomik bölgesine herhangi bir füze düştüğü doğrulanmadı ve herhangi bir hasar raporu da alınmadı" ifadelerini kullandı.

"FÜZE DENEMELERİ BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Kuzey Kore'nin devam eden füze denemelerinin Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Hayashi, "Gerekli bilgileri toplamak ve analiz etmek için ABD, Güney Kore ve diğer ülkelerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve gözetim faaliyetlerini sürdürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

TRUMP'A GÖZDAĞI

Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı. Son füze denemesini 6 Ocak'ta gerçekleştiren Pyongyang yönetimi, ses hızının 12 katına ulaşabilen orta menzilli hipersonik balistik füze test ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"ASLAN" görmek istiyorsanız, işte KİM JONG - UN.... Eşkiya Amerika, eşkiya Avrupa, eşkiya Japonya'nın "anladıkları dilden" konuşuyor.... Eğer Türkiye'nin başında da KİM JONG-UN gibi bir lider olsaydı, bugün "İsrail" olmazdı, "İSRAİL VAHŞETİ" DE olmazdı... Ama maalesef Türkiye'nin başında "TAM OTOMATİK KINAMA MAKİNASI "RECEP" var... "ZAM MAKİNASI "RECEP"... Adana-Ceyhan'dan İsrail'e PETROL GÖNDERMEYE devam ediyorrrr (AZERBAYCAN DEVLET PETROL ŞİRKETİ "SOCAR" DA, İSRAİLE GİTTİĞİNİ, İNKAR ETMİYOR) !

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Haber YorumlarıMerxas:

adamın dibi kim Yung Kürtler seninle büyük önder..

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Kendi başınızı yeyin

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Haber YorumlarıMurat Celik:

haberi okuyorum Bir de bizim buradaki mesaj yazan CHP'nin trollerini okuyorum vay Türkiye'nin haline diyorum sayın cumhurbaşkanım CHP'ye güvenerek sakın savaşa girmeyin

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Eğer doğru ise ses hızından 12 kat daha hızlı füzeyi vurmak imkansız gibi büyük başarı

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Haber YorumlarıMülayim:

şahsi füzesi çalışmayınca sağa sola füze atarak tatmin oluyor dombili:))

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Haber Yorumlarıİsaa kaan:

Helal olsun kim gerçek bir lider

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Haber Yorumlarıdehide:

Kimin Reise duyduğu hayranlık bilinen bir şey. Reisi örnek alıyor onun gibi korkusuz davranıyor. Aman ha Reise akıl danışmayı unutma yanlış bir hareketinde bitersin yoksa

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Liderlerin aç gözlü olmaları ve kendilerini en büyük benim gerisi yok havalanarına girerken insamlık dünya çöle dünüyor. Topunuz dünya kurtulur bir gün

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Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

zamanında yaptıklarınızın hesabıbını vermeniz lazım......

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