İstanbul'da bir binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 YARALI VAR

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...