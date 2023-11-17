İstanbul'da bir binada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
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Yerel Haberler
İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 YARALI VAR
İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel