KTO ile Tokat TSO Arasında 'Kardeş Oda Protokolü' İmzalandı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Tokat'tan şehre gelen belediye başkanı ile Ticaret ve Sanayi Odası heyetine birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihini, kültürünü ve lezzetlerini tanıttı. 2 günlük ziyaret çerçevesinde KTO ile Tokat TSO arasında kardeş oda işbirliği protokolü de imzalandı.

Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen program çerçevesinde Başkan Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri; Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, Meclis Başkanı Emin Yılar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Özer, Erol Can ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sergen Coşkun ve Mustafa Dülek, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altunordu, Tokat TSO Genel Sekreteri Sinan Ardil'i ilk olarak KTO'da misafir etti. Program çerçevesinde Kayseri Ticaret Odası ile Tokat Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliklerinin artırılması adına 'Kardeş Oda Protokolü' imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen protokol töreni öncesi konuşan Başkan Gülsoy; "Dünyada artık ülkelerden çok şehirler yarışıyor. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. İki oda arasında imzalanan protokolle ekonomik gelişme birliktelikleri ve projeler konusunda işbirliği yapmayı planlıyoruz. Kardeş oda ile hem bilgilerimizi hem de kültürümüzü paylaşacağız. Tokat ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projeksiyonlara vesile olacak. İnşallah bu birliktelikten çok güzel sonuçlar çıkacak ve gücümüze güç katacak. Tokat ile kardeş olmaktan onur duyuyorum. Karşılıklı ziyaretlerle birbirimizin birikimlerimizden daha çok faydalanırız. Protokolümüzün şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere'de yaptığı konuşmasında, "Öncelikle bu imzanın benim açımdan şahsım açısından çok büyük bir önem taşıyor. Sayın başkanım tanıştığımızdan bu yana bilginizi hiçbir zaman esirgemediniz. Bu sebepten dolaysıyla Kayseri'nin ticaretini ve sanayisini geçmişten beri biliriz. Bizimde Tokat olarak ticaret yolları üzerinde olması ve Türkiye ticaretine bir nebzede katkıda bulunması bizi mutlu edecek. Bu birliktelikte Allah'ın izniyle bu atacağımız imzayı kardeşlik imzası ilelebet daim olsun. Rabbim yatırımlarımızı, ticaretimizi bereketli helal bir şekilde kılsın inşallah. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmalardan sonra 'Kardeş Oda Protokolü' imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından plaket takdimi yapıldı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği Tokat Heyeti, ilk olarak Türkiye'nin en modern müzeleri arasında yer alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni gezdi. Belediye Başkanı Eroğlu, Tokat TSO Başkanı Gökdere, KTO Başkanı Gülsoy ve beraberindeki heyet Ankara'daki Meclis'in taşınma ihtimaline karşı lise binasında hazırlanan Meclis kürsüsünü de inceledi. Kürsüde poz verdi. Heyet daha sonra Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi binayı gezerek sınavlara hazırlanan gençlerle yakından ilgilendi. Gezide Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesi de ziyaret edilerek dua edildi. Tokat Heyeti, Türkiye'nin incisi, Kayseri'nin sembolü, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile cazibe merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde ağırlandı. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, Tokat Heyetine kayak merkezi ile ilgili sunum yaparak Erciyes'in gelmiş olduğu son durumu hakkında bilgiler verdi. Heyet daha sonra Erciyes Kayak Merkezi'ne geçerek Tekir Yaylasında gondola bindi. Zirvede hatıra fotoğrafı çekildi.

Tokat heyeti programın ikinci gününde de Talas'ın tarihi mekanları ile Tarihi Kazancılar Çarşısını ziyaret ederek esnaflara sohbet etti. Kayseri ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Ben Kayseri'yi şöyle tarif edebilirim başta milliyetçi ülkesini şehrini de seven milliyetçi insanlar, ikincisi gerçekten samimi ve içten insanlar, üçüncüsü çalışkan insanlar, dördüncüsü vefalı insanlar dostlarına arkadaşlarına ve saygı gösteren insanlar beşincisi de devamlı bir arayışta olan kendini geliştiren bir şeyler yapan bir şeylerle yani doymayan hemen daha fazla ne yapabilirim diye düşünen yani böyle insanlar ben Kayseri böyle gördüm böyle görüyorum. Kayseri modeli bence iyi bir modeldir onun için Kayseri'deki oluşan bu başarı bence bir çok şehrin gelip incelemesi gereken bir noktadır burayı örnek alması gerektiği bir husustur diye düşünerek bizim de bu anlayışla hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum ki arkadaşlarımız da hep böyle görüşüyoruz konuşuyoruz inşallah bu dostluğu bu birliği bu beraberliği bu başlangıcın sadece böyle kalmaması ve bundan sonra belli bir periyotlarda da inşallah devam etmesini özellikle de arzu ediyorum. Her türlü önerilerde hazır ve nazır olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere ise; "Tokat'ta İş adamlarımızla Kayseri'nin birlik beraberliğinden bahsederdik. Bunu yakinen de tanımış, görmüş olduk. Rabbim birliğimizi daim etsin. İnşallah ticari olarak da yatırım olarak ta bunun devamını getirmeyi nasip etsin. Ömer başkanım Allah razı olsun sayenizde Kayseri'de görmüş olduk, başarılı birlik ve beraberlik içerisinde olan çok güzel bir yönetiminiz var. Rabbim birliğinizi bozmasın" dedi. Başkan Gülsoy da Tokat'tan övgüyle bahsederek şunları söyledi;

"Gerçekten Tokat'ta mutedil, uyumlu, vatanı devleti için çalışan samimi insanlarla karşılaştık. Biz o samimiyetinizden bizi de orda ağırlamanızdan dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz milliyetçi, vatansever bir şehiriz. Anadolu insanı böyle. Bizim genlerimizde vatanseverlik var. Bir başka şeyle baktığınız zaman benim sanayicim, benim iş adamım her biri biz geçmişten gördüğümüz, ecdattan gördüğümüz ülkemiz ve devletimiz için çalışıyoruz. Biz; devletimize, milletimize, şehrimize, insanlarımıza daha çok nasıl yardımcı olabiliriz diye çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki ülkemiz, devletimiz için çalışmak bizim için bir şiardır. Sıkıntılar yaşıyoruz doğru ama hiç bir sıkıntıdan yana enseyi karartıp biz mücadeleden vazgeçmiyoruz. Yani mücadeleci de bir kimliğimiz var. Bu da bizim vatansever, milliyetçi Tokat gibi milliyetçi olan muhafazakar anlayışımızdan geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ama hep birlikte bunu aşacağız Allah'ın izniyle. İstişare kültürünü geliştirmeliyiz. Yapabildiğimiz herhangi bir şey var ise her türlü desteği yardımı vermeye hazırız. Bunun üzerini de ticaretlerimizin gelişmesi için karşılıklı ziyaretlerin önemi var. Sizleri tekrardan burada misafir etmek isteriz. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin Rabbim bu ülkeye bu vatana hepimize cümlemize sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin."

Öte yandan Tokat Heyeti Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, OSB Başkanı Mehmet Yalçın ile Melikgazi Kaymakamı Bülent Kayacan'ı da makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. - KAYSERİ