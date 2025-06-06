Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
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Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde sokak düğününe denk gelen Koreli turist kafilesinden Aram Solkim, kendilerine ikram edilen yemek karşılığına köy sakinlerinden birinin 5 bin lira ücret talep ettiğini iddia etti. Yaşananları anlatan Solkim, "Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik. Koreli misafirlerimiz bunu bilmiyor, zaten öğrenmesinler" diye konuştu.

Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim, beraberindeki Koreli turist kafilesiyle birlikte Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde mola verdi. Burada düzenlenen bir köy düğününe denk gelen Koreli kafileyi iddiaya göre düğünde bulunan kişiler yemek yemeleri için içeri davet etti.

İKRAM EDİLEN YEMEKTEN PARA İSTEDİLER İDDİASI

Koreli turistler ikram edilen yemekleri yedikten sonra beklenmedik bir taleple karşılaştı. Kendilerini yemeğe davet eden kişiler, Solkim'den yedikleri karşılığında 5 bin lira istedi.

Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

"BENİ KENARA ÇEKİP 5 BİN LİRA İSTEDİ"

Yemek sonrası yaşadıklarını anlatan Aram Solkim, "Karavanla giderken Alaçam köyünde durduk. Ağabeyler sağ olsun, 'Bir çay içip gidin' dedi. Kore'de böyle bir şey olmadığı için şok yaşadık. Sağ olsunlar yemek yedik, karnımızı doyurduk. Oradan gitmeden önce birisi beni kenara çekti. 'Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım' dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik. Koreli misafirlerimiz bunu bilmiyor, zaten öğrenmesinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYıldızkan:

Bır ülke dışarıya karşı daha ne kadar rezil edilebilirki yazıklar olsun...

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