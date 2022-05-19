Konak'ta Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı Hizmete Açıldı - Haberler

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim öncesinde Konaklılardan gelen istek üzerine, Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın yeniden şehre kazandırılması için verdiği sözü tuttu. Yeşil doğasıyla kentin akciğeri olan, Körfez'i kuşbakışı gören bir seyir terası niteliğindeki alanın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Alanı yeniden kente kazandıran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, doğasıyla da kente nefes aldıracak bir alan oldu. İzmir, artık Aydın Erten'le nefes alacak" dedi.

Konak Belediyesi'nin yeniden düzenleyerek kente kazandırdığı Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, alanda gerçekleştirilen görkemli törenle hizmete açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 29 yıllığına tahsisi alınan ve baştanbaşa yenilenerek İzmirliler'in hizmetine hazırlanan alan için düzenlenen törene ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erden Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti İzmir İl yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğllarından, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Saadet Partisi Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım, Demokrat Parti Konak İlçe Başkanı Hüseyin Eyi, Ak Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban, Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, CHP Muğla 24. Dönem Milletvekili ve TÜLOV Başkanı Nurettin Demir, CHP İzmir Kadın ve Gençlik Kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile Çınartepe ve Atamer mahalle sakinleri katıldı.

CHP Doğa Hakları ve Çevreden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Bedri Serter de telgraflarıyla tebriklerini iletti. Konak Belediyesi Halkoyunları Topluluğu Kafkas Ekibinin gösterisiyle başlayan törende rekreasyon alanının öncesi ve sonrasını karşılaştırarak yapılan çalışmayı gözler önüne seren kısa film gösterimi de yapıldı.

SEÇİM SÖZÜ YERİNE GELDİ

Törenin açış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim öncesi verdikleri sözü tuttuklarını ve alanı kente kazandırdıklarını belirtti. Emeği geçenlere ve tam mutabakat sağlayan belediye meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Seçim döneminde bu mahallelerde dolaşırken önümüze çıkan vatandaşlarımız, burada yaşayan sevgili kardeşlerimiz, Atamer Mahalle Muhtarımız Şenay Korkmaz, Çınartepe Mahalle Muhtarımız Dursun Çelenk, buradaki tesisin yeniden işler hale getirilmesi taleplerini dile getirdiler. Seçildikten sonra Çınartepe Mahallesi'ndeki bu güzel alanın, bu seyir terasının kente kazandırılması için hemen çalışmaya başladık. Bu çalışmayı yaparken de Orman Bölge Müdürlüğümüze müracaat ettik ve bu müracaatımız neticesinde Meclisteki Cumhur İttifakındaki Meclis üyesi arkadaşlarımızın da büyük katkısıyla dönemin Bakanı Sayın Pakdemirli'nin de onayıyla bu alanı yeniden 29 yıllığına Konak Belediyemize kazandırdık. Bu konuda emeği geçenlere, 37 meclis üyesi arkadaşımın tamamına, hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

TAM DONANIMLI TESİS

Başkan Batur, Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın gençler ve çocuklar başta olmak üzere ailelerin keyifli vakit geçirebileceği şekilde tasarlandığına dikkat çekerek alanın özelliklerini şöyle sıraladı:

"Çalışmaya başladığımızda yıkılmış kafeteryayı, yeniden baştan yaptık. İstedik ki burada çocuklarımız burada macera yaşasınlar, maceranın tadına varsınlar, içine bir Macera Parkı koyduk. Dev salıncak, ip parkuru, ağ trombolini, atış poligonu ve zip coaster gibi oyun elemanlarının yer aldığı Macera Parkımız her yaşa hitap edecek şekilde hazırlandı. Ailelerimiz için ateşsiz piknik bölümleri hazırladık. Çocuklarımız istediklerinde spor yapabilsin diye basketbol sahası yapıldı. Yaklaşık 5 milyon liralık bir harcamayla, dokuz ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımızın, buradaki gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, doğasıyla da kente nefes aldıracak bir alan oldu. İzmir, artık Aydın Erten'le nefes alacak."

GÜLTEPE'YE YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM

Gültepe halkının her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayan Başkan Batur, kentin merkezinde ne varsa burada da olacağının sözünü verdiklerini ve bu anlayışla çalıştıklarını dile getirdi. Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri ile Gültepe Atatürk Spor Tesisi'ni Gültepe'ye kazandırdıklarını söyleyen Başkan Batur, "Sevgili Tunç Başkan'la beraber seçim beyannamemizin ortak noktalarından bir tanesi 'aşağıda ne varsa yukarıda da olacak' demekti. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor" dedi.

"GÜLTEPE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM YA OLACAK, YA OLACAK!"

Konak'ta göreve gelir gelmez ilk iş olarak Gültepe'nin kentsel dönüşümü ile ilgili planları hazırlamak olduğunu belirten Başkan Batur, planların hem Konak hem İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinden oybirliğiyle geçtiğini hatırlattı. Başkan Batur, "Kentsel dönüşüm Gültepe'de ya olacak, ya olacak" diyerek kararlılığını dile getirdi. Batur, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz bu konudan yılmadık, geriye dönüşümüz yok. Biz, kentsel dönüşümü sizlerle beraber yapacağız değerli arkadaşlar. Belediye, hepimiz el ele verip bu planları, kentsel dönüşümü tekrardan yapacağız. Şu anda mahkemenin tespit ettiği eksiklikleri tamamlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin bürokratları ile birlikte üstün bir çalışma sergileniyor şu anda."

ADINA YAKIŞTI

Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon alanının adına dikkat çeken Başkan Batur, alana bir de Aydın Erten büstü kazandıracaklarını belirterek, "Bu alanın ismi çok anlamlı, biliyorsunuz bizim efsane Başkanımız ve ismini söylemekten de her zaman gurur duyduğumuz Aydın Erten. Aydın Erten Başkanımızı ben buradan bir kez daha saygıyla anıyorum, onun hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ölüm yıldönümü olan 11 Ağustos'ta, bu alanın içinde onun anısını yaşatacak bir büstünü yapıp buruda açılışını beraber yapacağız" diye konuştu.

AYDIN ERTEN HALKA EMANET

Başkan Batur, sözlerini Kurtuluş Meşalesi'nin yakıldığı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak tamamladı. Batur, rekreasyon alanını bölge halkına emanet ettiğini vurgulayarak, "Buradan şu mesajı da vermek istiyorum, çok güzel bir tesis oldu. Bu tesisi, buradaki halkımıza emanet ediyorum, burası artık sizin kontrolünüzde. Bu alan gerçekten de kentimize yakışan, bu bölgeye yakışan bir alan oldu" dedi.

BAŞKAN SOYER: ÖVÜNÇLE VE KIVANÇLA TAKİP ETTİĞİMİZ BİR ÇALIŞMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de alanın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiği konuşmasında belediye başkanlarının en önemli görevinin kentin doğasına sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Başkan Soyer, tüm İzmirlileri Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'na davet etti ve şöyle konuştu:

"Bugün efsane Başkan Aydın Erten'in adına yakışır bir şeklide düzenlenen bu alanın yeniden hizmetinize sunulmuş olmasının o nurunu yaşıyoruz. Eminim, Aydın Erten yukarıdan gülümseyerek ve takdirle izliyordur, ruhu şad olsun. Rekreasyon alanımızda spor alanları, seyir terasları, oyun alanları ve kır kahvesi oluşturuldu. Hemşehrilerimiz bu güzel yerde İzmir'i ve Körfez'i kuşbakışı gözlemleyebilecek, şehrin tam ortasında, doğanın eşsiz güzelliklerini tadacak. Gerçekten olağanüstü bir manzara var, tam yerinde olağanüstü güzel bir park yapılmış. Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nı hizmete açarak, İzmir'in yeşil altyapısının çok önemli bir parçasını oluşturan Konak Belediyesi'ne ve elbette değerli Abdül Batur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hep söylediğim şey, belediye başkanlarının en önemli görevi kentlerinin doğasına sahip çıkmaktır. O kadar tahrip ettik, o kadar bozduk ki şehirlerimizi, şimdi beton yuvalarının içine yerleşip hayatlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. O nedenle bu yeşil alanları korumak sahip çıkmak ve iyileştirmek, belediye başkanları olarak övünçle ve kıvançla takip ettiğimiz bir çalışma. Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, tüm İzmirlileri aileleriyle keyifli vakit geçirecekleri bu güzel alana davet ediyorum."

19 MAYIS COŞKUSU YAŞANDI

Açılış konuşmalarının ardından hep birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da yaşandığı açılışın ardından konuklarla birlikte Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı gezildi.